Hace ya seis meses que se implantó “Radar-COVID”, una aplicación puesta en marcha por el Gobierno para ayudar en el rastreo de los casos que no ha funcionado. Desde el pasado 19 de agosto, hasta el 27 de enero, sólo un 2,1% de los ciudadanos que han dado positivo en la prueba de COVID lo han notificado en la ‘app’, según ha informado la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que echa la culpa a las comunidades autónomas.

En el mes de agosto, el Gobierno llevó a cabo una fuerte campaña institucional para que los ciudadanos se descargaran la aplicación. Entonces se produjeron 3,3 millones de descargas, pero el interés descendió progresivamente, entre otras cosas, porque el despliegue del sistema informático en todas las comunidades autónomas llevó cerca de dos meses, así que hasta octubre en la mayor parte de los casos no estaba en funcionamiento, de forma que perdió el interés para los ciudadanos.

Pero el problema no es solo que los ciudadanos no se hayan descargado la ‘app’, sino que no se han notificado los positivos, que era el verdadero objetivo de la aplicación para que ayudara en el rastreo de casos. Para el buen funcionamiento de la aplicación, el usuario con positivo debía solicitar en su centro sanitario un código para introducir en la plataforma. Gracias a eso, los contactos que hubieran estado cerca del positivo y también con la ‘app’ descargada recibirían una alerta notificando su posible exposición al COVID-19. Por lo tanto, las comunidades tenían que pedir una serie de códigos para introducir los casos positivos. A finales de enero, los códigos solicitados por las autoridades regionales eran 537.345 y sólo un 7,7% de esos códigos se han introducido en la aplicación.

Según la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en esta Región se han enviado -a finales de enero- 104.511 códigos, pero solo ha recibido 32.703 llamadas por recepción de esa alerta, es decir, menos de un tercio, por lo que reconocen la “escasa efectividad de la app” y hacen un llamamiento al Gobierno para “potenciar el conocimiento de la misma”. LA GACETA también se ha puesto en contacto con la Subdelegación del Gobierno de Salamanca, pero no ha facilitado ningún dato sobre los resultados de la aplicación “Radar COVID” en la provincia charra.