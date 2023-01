El viaje de sus vidas para los Erasmus salmantinos

Cuatro ambiciosos estudiantes de la Universidad Pontificia de Salamanca hicieron hace meses su maleta para embarcarse en lo que sería “el viaje de sus vidas”. Una experiencia Erasmus que les mantendría un tiempo lejos de los suyos y de su hogar, pero aprendiendo de nuevas culturas y creciendo infinitamente en lo personal. El objetivo: volver a casa siendo “un poco más adultos”, ¿lo conseguirán?

Álvaro, estudiante de Periodismo y CAV de quinto curso, cuenta su experiencia a este periódico desde la ciudad portuguesa de Aveiro. “Menos mal que me ha tocado esta opción, porque está siendo una de las experiencias de mi vida”. Dispuesto a desmentir un mito, asegura que el Erasmus no es solo ocio y borrachera: “En mi caso me están haciendo estudiar tanto o incluso más que en mi universidad de origen”.

Aveiro ha conseguido sacarle de su zona de confort: “Abres mucho más la mente y dejas de lado los miedos y prejuicios”, recalca. Por otro lado, reconoce que en ocasiones echa de menos a su familia y su hogar: “Te hace ser más adulto porque tú eres responsable de tus propios actos y de la vida que vas a llevar hasta que regreses”.

Comparando su ciudad con la universidad en la que ahora estudia, echa en falta más identidad de campus en las universidades salmantinas: “Aquí todas están en un mismo espacio y hay una verdadera identidad y sentimiento. En Salamanca están todas desperdigadas”. Después de lo vivido, y pensando en lo que aún le queda por vivir, quiere animar a todo el que este pensando realizarlo: “Cuando tengas esa oportunidad, no te vuelvas a tu país de origen diciendo ‘debería haber hecho esto o aquello’, exprime todo esto como si fuese un zumo”, concluyó.