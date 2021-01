“Recuerdo que en Nochevieja me acosté llorando. Me dormí borracho, con muchísimo frío en un cajero”

Ahora mira con perspectiva que hubiera pasado si no se hubiera decidido a llamar a la puerta el pasado fin de semana. “Posiblemente hubiese muerto congelado. El alcohol te engaña y te calienta el cuerpo, sin darte cuenta que en realidad estás a ocho grados bajo cero. No tengo dudas. No aguantaba más dormir en la calle”. Recuerda como un momento especialmente duro la Nochevieja. Trataba de pensar que era una noche más. Un infierno cualquiera en el que buscar un refugio en un autoengaño que no funcionó. “Recuerdo que aquella noche lloré mucho —evoca emocionado—. Se llora mucho en la calle por la soledad y la frustración. Lloré en una noche con muchísimo frío que fue especialmente triste porque todo el mundo vive algo especial que tu no puedes vivirlo”. El momento determinante que le llevó a requerir la atención de las organizaciones humanitarias fue un intento de autolesión. El frío, el alcohol y el bloqueo mental de dormir en la calle provocaron un cóctel que ya no permitía prorrogar más su estancia en la calle. No era su primera vez en la calle, pero la última que estuvo fue tan dura que pensaba que no volvería a repetirse. Sin embargo, en el bucle trágico que a veces se convierte la vida, el destino golpea varias veces en las piezas vitales más descubiertas. No llega a los 50 años y la batalla contra el frío no ha sido más dura que la soledad. “La frustración y volver a empezar. No hay palabras”.

Sale de la habitación habilitada por el temporal “Filomena” —se ha pasado de 14 plazas a 20 que se encuentran al límite de su capacidad— en el Centro de Atención para Personas sin Hogar para una fotografía en la que se mantenga su identidad a salvo. Allí se presentó el fin de semana para que le pusieran cara y saber si había un hueco para él. “Me recibieron con los brazos abiertos. Y yo necesitaba que no me juzgaran y un sitio que me ayudaran”.