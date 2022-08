El rabo de toro escasea y su precio se dispara

Llega el momento de hacer balance en el Mercado Central y, en medio de una subida de precios que parece no dar tregua en todos los puestos, aparece en escena el rabo de toro, uno de los productos que más está escaseando en las carnicerías, lo cual está llevando a que su precio se esté viendo disparado. La principal causa por la que parece haber ‘desaparecido’ del mapa de consumo y alimentación pese a encontrarnos en plena etapa de matanza, es porque son muy pocos los puestos que demandan un toro sacrificado, por ejemplo, en una corrida, para centrarse únicamente en la venta de su rabo. De hecho, la mayoría de profesionales del sector aseguran que no resulta muy rentable hacerlo, ya que un animal como el toro tiene mucha carne y una ración de rabo de toro, además de implicar un gran tiempo de cocción, da para pocas personas. De ahí que no se puede matar únicamente al toro para la demanda de este producto.

De hecho, María Hernández, vinculada al sector, asegura que la mayoría de gente suele decantarse por el rabo de vaca como sustituto por lo fácil que es guisar su carne, ya que no es muy dura, y porque el sabor resulta ser más suave. Pese a todos estos contras, los hay que todavía siguen comprándolo. Eso sí. Ahora mismo, si alguien quiere añadirlo a su cesta de la compra, va a tener que desembolsar 12 euros. Junto a él, en los puestos, el lechazo -a 12,99 euros-, el tostón -a 9,90-, la pluma -a 16,90-, el secreto -a 20-, la panceta -a 8 euros- y, en general, la carne de barbacoa es lo que más se está vendiendo con motivo de la celebración de las fiestas de los pueblos, tal y como ya se hizo la semana pasada.

A la hora de hablar sobre la novedad en la industria cárnica, hay que mencionar que se está dando la alta demanda de los callos -a 5,60 euros el kilo- y de la chanfaina, dos productos bastante típicos y cocinados en las casas por la Festividad de la Virgen de la Vega.