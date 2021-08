El problema para renovar el DNI en Salamanca

Desde que se inició el verano, las vacaciones y los viajes, conseguir una cita para renovar el DNI y el pasaporte se hace misión complicada en la capital charra. La demora para conseguir una cita, que a principios del periodo estival era de casi dos meses, se reducido a un mes y 19 días con la incorporación de dos funcionarios a la plantilla de la sección de expedición de DNI en la comisaría de la Policía Nacional en la calle Jardines. Sin embargo, esa pequeña rebaja de la lista de espera no es la deseada para aquellos ciudadanos a los que les urge renovar documentación para viajar.

Este pasado martes, al acceder a la web www.citapreviadnie.es para reservar hora en la comisaría de la capital salmantina, la primera fecha libre disponible para renovar DNI o pasaporte aparecía el 22 de septiembre. Fuentes de la Comisaría aseguraban a este periódico que todas las semanas lanzaban nuevas horas libres disponibles en fechas más próximas. Pero para ello hay que estar ojo avizor y seguir intentándolo mañana y tarde con el fin de “cazar” una cita en agosto. Así lo comprobamos en este periódico. Si en la mañana de este jueves, la primera fecha libre para renovar el DNI era el 23 de septiembre, por la tarde, al volver a acceder a la web, aparecían horas disponibles para agosto, eso sí, únicamente para los días 18 y 19. Insistencia, paciencia y suerte son las claves para lograr una cita previa este mes.

Lo mismo sucedía en el caso del pasaporte. El jueves, la comisaría lanzó horas disponibles desde el 12 y 13 de agosto.

Para aquellos a los que no les importe desplazarse, cabe recordar que las unidades de expedición de las comisarías de Béjar y de Fuentes de Oñoro son una opción para no esperar tanto tiempo. En Béjar se puede renovar DNI a partir del 25 de agosto y pasaporte con citas a partir del próximo lunes 9 de agosto, mientras que en Fuentes de Oñoro las citas para DNI son a partir de mañana viernes, y para pasaporte desde este lunes.

La Subdelegación del Gobierno aseguró hace unas semanas, en la presentación del nuevo DNI europeo, que “próximamente está previsto también el lanzamiento del ‘DNI Exprés’, un sistema de expedición semiautomático que reducirá los tiempos de espera en las renovaciones ordinarias y que incrementará la seguridad obteniendo la fotografía ‘in situ’ y el pago de tasas mediante tarjeta bancaria”.

¿Hay que llevar las fotos de carné o las hacen en la comisaría?

Aunque el 14 de julio se comenzó a expedir en la comisaría de la calle Jardines el nuevo DNI europeo y la idea del Ministerio del Interior es efectuar las fotografías dentro de las propias comisarías, lo cierto es que este sistema aún no se ha implantado ni hay fecha para ello. Por tanto hay que llevar una fotografía de carné actual.

¿Se puede pagar con tarjeta o hay que llevar el dinero en metálico?

Al igual que sucede con las fotografías ‘in situ’, el plan de Interior es que las tasas del nuevo DNI europeo se puedan pagar con tarjeta de crédito. Sin embargo, en Salamanca aún no se ha instalado dicho sistema y hay que llevar el dinero en efectivo de las tasas o bien utilizar el pago por vía telemática al solicitar la cita en la web www.citapreviadnie.es. El coste por renovación por caducidad, extravío, sustracción, anticipo o deterioro es de 12 euros. Cabe recordar que es gratuito para los casos de renovación con el DNI en vigor por cambio de datos (de filiación y/o domicilio), así como al acreditar ser beneficiario de la condición de familia numerosa.

¿Con la entrada del nuevo DNI europeo, hay que renovar el documento aunque no haya caducado? Los documentos expedidos con anterioridad no perderán su vigencia, por lo que no es necesario renovarlos hasta que llegue su fecha su caducidad.

¿Puedo usar el nuevo DNI electrónico europeo en el teléfono móvil?

Se podrá, pero no aún. La posibilidad de llevar el DNI en el móvil y poder dejar en casa la tarjeta física, como se viene anunciando, tiene que esperar al desarrollo de las aplicaciones oficiales que están preparando tanto España como la Unión Europea, algo que será posible en los próximos meses. Esto también permitirá el uso de la firma electrónica desde el teléfono móvil. El microchip del nuevo DNI tiene tecnología contactless y capacidad de almacenamiento para guardar la foto, la firma y las huellas dactilares de su portador, además de los certificados de autenticación y firma electrónica.