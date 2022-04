El problema de los perros y gatos abandonados en Salamanca

Un microchip. Algo tan pequeño y tan grande al mismo tiempo. Gracias a esta diminuta cápsula de cristal especial que tiene un tamaño de un grano de arroz el abandono de animales ha decaído de forma abrupta.

La Asociación Salmantina Protectora de Animales y Plantas (ASPAP) acoge actualmente a cerca de 100 animales en sus instalaciones de más de 17.000 metros cuadrados, la mayoría de ellos son gatos, y en gran parte procedentes de la calle en situación de abandono.

Los últimos que llegaron a esta gran parcela son dos mininos que llevaban cinco años en una casa y les ha costado mucho adaptarse a su ‘nueva vivienda’. Durante tres meses se ha trabajado con ellos para poderlos integrar con los demás, pero lo han pasado mal. Los primeros diez días apenas comían y tuvieron que ser alimentados con batidos proteicos.

Muchos gatos son adoptados gracias a esta protectora, ya que en la calle pueden vivir cuatro o cinco años como mucho. Las inclemencias meteorológicas, los accidentes, o cualquier enfermedad les puede quitar la vida. De hecho, una pequeña infección se puede convertir en mortal. Por ello, las integrantes de la asociación se echan a temblar en épocas de cámadas sobre todo en el mundo rural porque es cuando se producen la mayoría de los abandonos de estos mininos.

Es mucha la gente que está pidiendo ayuda últimamente a la asociación por falta de recursos económicos para poder cuidar a los animales. “Estamos recibiendo muchas llamadas de gente que no puede atender a sus mascotas. Nosotros ayudamos en todo lo que podemos, en el tema de la alimentación estamos prestando esta ayuda a varias familias, pero en asuntos veterinarios algún tratamiento si que hemos podido costear aunque es imposible hacerlo con todos. Hay algunos establecimientos que también nos echan una mano a través de donaciones. La gente tiene que ser solidaria con nosotros, y nosotros a su vez serlo con los que más lo necesitan. Sin ellos no somos nadie, y por suerte la sociedad salmantina es muy solidaria”, asegura la presidenta de la asociación, Fredes Barbero.

Eso sí, ella misma confiesa que “también hay mucha gente aprovechada, pero nosotros nos informamos muy bien antes para saber si realmente necesitan ayuda o no. El que está muy necesitado no sabe como pedírtelo, llaman con mucha timidez y con educación, sin embargo el que viene de maneras bruscas te hace desconfiar. El primero no quiere abandonar a su animal y sabe que por ejemplo sin un tratamiento su mascota se va a morir. Hace unos meses nos llamaron por una gata que no tenían recursos para esterilizarla. Desde la protectora, con la colaboración de un veterinario que también apoya a la asociación pudimos costear el tratamiento ya que tenía problemas de quistes y estaba en una situación muy complicada y peligraba su vida”.

Tanto en el año 2020 como en el 2021 las adopciones han sido muchas. La Ley de Protección Animal que se ha aprobado recientemente también ha ayudado para mejorar las vidas de estos animales. Ahora lo que está cobrando mucho protagonismo es adoptar gatos, pero también se abandonan gran cantidad, aunque es cierto que en los últimos años ha crecido el número de amantes de gatos. Ha cambiado la imagen de que es un animal callejero y ya se ve como una mascota.