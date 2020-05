Un salmantino rescata a otros tres gatitos abandonados, ahora en un regato

Un nuevo caso de maltrato vuelve a conmover a los amantes de los animales en Salamanca. El caso de tres gatitos que alguien metió en una bolsa de basura y abandonó a su suerte en un regato. Hace apenas diez días, fueron descubiertas otras tres crías de gato en un contenedor de basura.

Según publica en redes sociales la protectora de animales ‘El Hocico’, un joven salmantino encontró a los tres felinos de pocas horas de vida dentro de una bolsa en un regato de Valladolid y después de llevárselos a su casa busca ahora una familia “que los quiera y los respete”.

“Alguna vez acabará esto? Por qué les hacéis daño, porque los metéis en una bolsa y los tiráis a un regato como si sus vidas no valieran nada?”, se preguntan los responsables de la protectora, que añaden: “Llega un momento que dices basta ya, qué hacen ellos para merecer esto?, son seres inocentes que no hacen daño que solo te dan amor desinteresado. Muchas veces piensas que ya no puedes más y te vuelves a levantar a caer y otra vez te levantas por ellos”.

El pasado 29 de abril una mujer que iba a tirar la basura en un contenedor descubrió en su interior a tres gatitos que alguien había arrojado. Fue también la asociación ‘El Hocico’ la encargada de recogerlos.