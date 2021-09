La nueva ley que impedirá tener cinco mascotas en casa

El Gobierno está trabajando en una nueva Ley de Bienestar Animal que prohibiría la cría de mascotas a particulares y la compra de animales en tienda. Además, propondría la reconversión de los zoos en lugares de cría autóctona en cautividad.

Así lo ha explicado este jueves Sergio G. Torres, director general de Derechos de los Animales, en una reunión en el Congreso con más de medio centenar de colectivos y entidades relacionadas con la protección animal. Uno de los objetivos, según ha afirmado, es el “sacrificio cero”, con el “abandono cero” como una de las claves.

En esta línea, la norma creará hasta seis registros estatales: de animales de compañía, de núcleos zoológicos, de criadores, de inhabilitados para pertenencia de animales, profesionales del comportamiento animal y de entidades de protección animal.

En caso de que la ley se apruebe, los particulares no podrán tener más de cinco animales en su hogar y quienes quieran deberán registrarse como núcleos zoológicos. En el caso de que un particular cuente con cinco o más mascotas cuando se apruebe la ley, no estará fuera de la ley pero no podrá adquirir más.

“La cría estará exclusivamente permitida a profesionales registrados” y se limitará el número de camadas dependiendo de las necesidad de núcleos zoológicos y establecimientos, todo ello “supeditado a un control veterinario”, ha apuntado Torres. Por ese motivo, se prohibiría la cría cuando haya más de un 25% de cosanguinidad en los animales o cuando haya enfermedades genéticas.

Otra de las medidas destacadas de esta norma es la prohibición de los animales en tienda. “Evita la compra compulsiva”, ha señalado Torres, y actúa en cuanto a la “situación de bienestar” de las mascotas “en estos espacios”, según el director general de Derechos de los Animales.