El merecido reconocimiento a los policías locales que velaron por Salamanca

La Asociación San Juan de Sahagún integrada por jubilados y pensionistas de la Policía Local celebró este viernes en el Casino del Tormes un acto de entrega de placas conmemorativas a los últimos socios jubilados, evento cancelado el pasado año por la pandemia. Tres expolicías, Algimiro Pérez, Antonio Suárez y José María Pérez, junto a sus mujeres, recibieron un homenaje por servir a Salamanca y velar por la seguridad de los ciudadanos durante sus años de servicio.

“Esta placa es un reconocimiento a toda una carrera de 35 años de servicio y a un trabajo que ha llegado a su fin. Este es mi primer año como jubilado y me llevo a muchos amigos y compañeros”, expresó emocionado Antonio Suárez.

El matrimonio Valentín García y Fermina Ascensión también fue homenajeado por ser la pareja más longeva de la asociación. “Es una alegría haber podido celebrar este acto. Estoy muy emocionado por llegar hasta aquí y por recibir este premio. Trabajé durante 41 años como policía y llevo 14 jubilado”, explicó Valentín García.

El expolicía Algimiro Pérez entró al Cuerpo en el año 1980 y se jubiló en el 2019. “He sido muy feliz en mi profesión, aunque a veces he pasado cosas duras. Este premio no solo es mío, sino también de mi mujer porque es la que ha sufrido en silencio muchas de las cosas que me llevaba a casa”, manifestó el premiado.

Los premios fueron entregados por la concejala de Mayores, Isabel Macías, el edil de Turismo, Fernando Castaño, y el portavoz municipal socialista, José Luis Mateos, entre otros. El director de la asociación, Jesús Sánchez, inició la ceremonia recordando a varios compañeros fallecidos por la pandemia y explicó la labor que realiza la asociación con las personas mayores. “Colaboramos con el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León. Hemos mandando más de 80 informes con propuestas de mejora en cada uno de los barrios para ayudar a los mayores”, declaró Jesús Sánchez.