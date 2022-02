El mercado de Salamanca. El huevo claudica ante la inflación

Tras casi dos meses de pequeñas subidas de precios que no se han trasladado al consumidor, esta semana la docena ha subido 20 céntimos. María Jesús confiesa que ha intentado que no afectara a los clientes, “pero ya no hemos podido retener más el incremento”. Su establecimiento está especializado en la venta de pollo y huevos, que ahora vende a 1,9 euros en el caso del calibre L y a 2,6 euros en el de los XL, que son los que más le demandan sus compradores. “En Salamanca gustan los de mayor tamaño, mucho más que los medianos”, subraya María Jesús. También explica que cada vez hay más venta de huevos camperos, que están a 3,2 euros la docena. “Este huevo no es tan gordo como el que tiene más salida, pero el comprador ya sabe que es mejor, pero un poco más pequeño”. Aunque es más caro, el precio no supone un freno para la venta. “No se puede decir que esta variedad sea tan cara. Aplicada a cada huevo al final la diferencia es de unos pocos céntimos”, defiende la mujer. El aumento del precio de la electricidad, de los combustibles y ahora del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que han afectado al huevo salpican también al pollo, aunque María Jesús ha preferido esperar antes de subirlo. “Al final el incremento de los costes nos da de lleno”, resume. Por otro lado, el cordero, que se vende a 7,9 euros el kilo, subirá la próxima semana debido a un incremento de la demanda en las granjas, mientras que el pescado también está al alza. En este caso debido a su escasez por el pasado temporal, que impidió mantener el ritmo de capturas.