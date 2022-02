El lío de carteles del nuevo Hospital de Salamanca

A la poco agradable experiencia de tener que visitar un hospital se le suma el hecho de que quienes visitan por primera vez el nuevo Hospital de Salamanca se sienten perdidos.

Numerosos usuarios reportan que la señalización no es lo suficientemente visible para que una persona que no conozca el edificio sea capaz de llegar a su destino sin tener que pedir ayuda. Indican que para alguien que no esté acostumbrado resulta difícil asimilar una distribución en la que cada parte del Hospital se vincula a una letra: Obstetricia en el bloque E, Cirugía Ambulatoria en el J, Neurología en el A... “Antes buscabas la planta de Traumatología, o a la planta de Cardio y sabías cómo hacerlo. Ahora solo te indican bloques del A al D y plantas de la 0 a la 6”, protestan.

Desde el Hospital de Salamanca señalan que “es totalmente normal que alguien que entre por primera vez en un edificio tan grande se sienta abrumado”, pero puntualizan que como ahora existe un control de todas las personas que acceden, “lo primero que se hace es preguntar a dónde van, comprobar si están autorizados, y orientarles para que tengan claro cómo llegar a su destino. Incluso en muchos casos se les acompaña personalmente”.

Respecto al hecho de que ya no se identifique qué servicio de hospitalización hay en cada planta se debe -aclaran- a “cuestiones de privacidad”. Ni se quiere facilitar que los pacientes ingresados reciban visitas externas, ni tampoco dar pistas sobre cuál es la patología que lleva a una persona a ser hospitalizada.

Algunos usuarios ‘primerizos’ consultados por este diario coinciden en que “lo más sencillo es ir a las plantas de hospitalización porque están todas seguidas cerca de la entrada”. Tampoco encuentran complicado llegar a los departamentos que cuentan con entrada propia y directa desde la calle. Es el caso del Hospital de Día Oncohematológico, Radioterapia, Rehabilitación o Farmacia de Día, que tienen sus propios accesos.

El problema llega -aseguran- cuando hay que acudir por una prueba diagnóstica, si se necesita llegar al bloque quirúrgico o si hay que dejar una muestra en laboratorios.

Las personas de edad más avanzada apuntan que “los letreros no son lo suficientemente grandes”, “los pasillos son enormes” y, además, “hay carteles de papel pegados en algunas zonas que hacen que te líes más”.

Fuentes del Hospital de Salamanca defiende que “hubo un concurso para la señalética y la empresa que ganó era especialista porque ya habían hecho la de muchos hospitales”. “Todos los carteles se ajustan a unos tamaños estándar, colocados a una altura concreta para que sean visibles y que tengan un lenguaje sencillo”, indican. Aún así, la primera experiencia de los usuarios -sobre todo si llegan con el tiempo justo- es tensa. “Si hay zonas que por el circuito pueden resultar confusas, las estudiamos e intentamos ver la mejor forma de resolver los flujos de pacientes. Estamos revisándolo constantemente”.

Desde el Hospital reconocen que algunos de los cerca de 4.000 trabajadores del Complejo Asistencial abusan y se toman la libertad de colgar papeles a modo de carteles improvisados a pesar de que está prohibido. “Cuando lo vemos lo retiramos de inmediato y les trasladamos a los servicios que si necesitan algún cartel nos lo hagan saber para fabricarles uno dentro de las normas de estilo”.