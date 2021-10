El ‘limbo’ de los objetos perdidos en Salamanca

Los autobuses de Salamanca de Transportes, los de línea, los taxistas, empleados de la limpieza municipal, ADIF y alguna cadena de supermercados y centros deportivos son suministradores habituales de objetos olvidados, que llevan periódicamente en sacas. “ En una semana nos han llegado a traer de los autobuses urbanos hasta 153 objetos . “Fue la primera semana que entré aquí y me dije: ‘me quiero morir’, bromea Pedro, quien admite que hay labores menos urgentes, como la destrucción de tarjetas que ya han esperado lo suficiente, que no pueden realizarse por falta de tiempo. “Antes trabajaban cuatro compañeros aquí; ahora estamos solo dos y estamos hasta arriba”.

Mientras Pedro explica la organización de la oficina, su compañero Juan introduce en el ordenador las fichas de los últimos objetos que han entrado, con su descripción, fecha de entrada y procedencia. Pese a que muchos documentos recibidos incluyen datos personales, la Policía Local no puede compartir bases informáticas con otros cuerpos. “Eso es un lastre para nuestro trabajo”, lamenta Pedro. Las bases de datos propias de la Policía Local y el Padrón municipal sí ayudan en algunas ocasiones a localizar a los titulares . En otras, la documentación personal que contiene una carpeta encontrada puede ser devuelta contactando con un hospital o una compañía sanitaria. “¿Buscar por Internet? Ojalá tuviésemos más tiempo para eso...”.

La Oficina informa también por teléfono en el 923 27 91 95 a quien desea preguntar por si alguien encontró y entregó sus llaves o su cartera. Para ello, el interesado deberá describir el objeto con detalle. Y si hubiera dudas, le invitarán a acercarse al local para despejarlas. Si el ciudadano olvidadizo no puede desplazarse, se le ofrece autorizar por escrito a otra persona para que lo haga o, en último caso, se le envía el objeto a su casa. Una vez que abone los costes del envío, lo recibirá en uno o dos días. En 2020, 60 de los 530 objetos entregados se hicieron llegar a sus dueños por este procedimiento, y nueve de ellos viajaron a países extranjeros .

El latido de la Oficina confirma algo que parece evidente: los fines de semana y las fiestas son los momentos en que perdemos más cosas. Por eso los lunes se dispara el trabajo. “El pasado tuvimos 100 entrevistas entre presencial y telefónicas. Fue un récord, una cosa de locos”, dice el oficial.

¿Y qué pasa cuando a los dos años nadie ha reclamado un objeto? Según el Código Civil, si quien lo halló no renunció expresamente a sus derechos, puede reclamarlo. Como el conductor de autobús que en febrero de 2017 encontró 8.000 euros en su vehículo y los entregó a la Policía Local. Dos años después fue noticia en LA GACETA porque nadie los había reclamado. “Todo lo que se puede aprovechar, como artículos o ropa en buen estado o gafas, se envía a alguna de las ONG y entidades benéficas con las que colaboramos. Hemos enviado cerca de 200 gafas a África. Los documentos, por su parte, van a la trituradora y de ahí al Punto Limpio. Los móviles, en cambio, no son reutilizables por la Ley de Protección de Datos. Contienen mucha información sensible. ¿Y quien se ocuparía del limpiado y vaciado?”.