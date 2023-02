El lamento de un transportista salmantino: “Estoy en el peor momento”

Fernando Palomero lleva más de 30 años conduciendo camiones. Tiene su base de operaciones en Babilafuente y desde allí viaja por todo Castilla y León con transportes de cereal. “Todo ha cambiado mucho”, asegura en referencia a los últimos años y al incremento de los costes. Si tiene que definir la evolución a lo largo del tiempo de su trabajo, no tiene dudas: “Estoy, al igual que todos los transportistas, en el peor momento”, considera.

Palomero considera que los precios del gasoil son “inasumibles” desde hace mucho tiempo y ni siquiera el descuento de los 20 céntimos permite hacer frente a los costes. “Está carísimo y los portes cada vez están más baratos por lo que las cuentas no salen”. El transportista era de los que confiaba en que las ayudas del Gobierno para bonificar el combustible fueran puntuales, una situación que no se está produciendo. “Confiaba en que fueran puntuales. No era tampoco un sistema nuevo, solo que ahora lo reciben los transportistas. Pero, parece que tendremos que esperar. Yo aún no he recibido nada”, reconoce al igual que el conjunto de los conductores salmantinos.

Palomero reconoce la dificultad para hacer frente a costes “imprevistos” ya que la posibilidad de acceder a un crédito es “imposible”. “Los intereses están altísimos y si cuentas con un dinero y se retrasa afecta ya a todo el presupuesto”, incide. Lo mismo ocurre con la bonificación del gasóleo profesional de 4,9 céntimos por litro del que tampoco se ha percibido ni un euro. El depósito de un tráiler posee una capacidad para unos 900 litros. Cada mes, un vehículo de estas características consume unos 4.000 litros de media con lo que la pérdida puede suponer entre los 800 y los 1.000 euros por cada vehículo. En el caso de Palomero, los dos que posee.