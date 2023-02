Nuevo golpe al transporte profesional: retrasos en la bonificación de 20 céntimos

Ni un euro. Los transportistas salmantinos aún no han percibido nada de la bonificación de 20 céntimos correspondiente al mes de enero. Pese a estar en la última semana de febrero, las principales asociaciones de transporte de la provincia confirman que no tienen constancia de que ninguno de sus profesionales haya percibido ese ingreso.

En las últimas movilizaciones se había solicitado a la Agencia Tributaria que acelerara todos los pagos y de hecho era uno de los puntos donde transportistas y Gobierno habían coincidido en la necesidad de llegar a un punto en común. Sin embargo, tal y como se demuestra en las aportaciones de enero, todo apunta a que se repetirá la misma situación que tuvieron que sufrir las estaciones de servicio el pasado año.

El Ejecutivo abonaba las liquidaciones con hasta tres meses de retraso provocando verdaderos quebraderos económicos a las gasolineras. En este caso, 15 de los 20 céntimos del descuento correspondían al Gobierno, mientras los otros 5 los aplicaba la petrolera.

El presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos de Salamanca (Astasa), José Antonio Mateos, considera que los profesionales tienen cada vez más dificultades para adelantar ese dinero y consideran que las líneas de crédito con los intereses disparados ya no es una vía realista a la que recurrir.

No es una situación solo aplicable a Salamanca. La Asociación del Transporte Internacional por Carretera manifestó ayer que menos del 5% del sector había recibido esta bonificación en un sondeo realizado entre más de 200 compañías con una media de 120 vehículos pesados por empresa.

Las asociaciones salmantinas consideran que la acumulación de pagos pendientes por parte de la administración comienza a ser problema asfixiante. La devolución de los 20 céntimos no es la única la que se ve afectada por las demoras.

Lo mismo ocurre con la cantidad correspondiente a la devolución de parte del Impuesto de Hidrocarburos, comúnmente conocido como ‘gasóleo profesional’. Tras la importante huelga del sector de la que se va a cumplir un año, se acordó la devolución mensual de esta cantidad, en lugar de trimestral como se venía realizando hasta entonces.

Concretamente, se cambió para que el pago fuera mensual a partir del mes de abril y poner en marcha un sistema de devolución anticipada con regularización anual. Lo cierto es que, según confirman los colectivos de transportes, este pago ha perdido su regularidad y está funcionando a mes vencido. “Tampoco lo hemos cobrado todavía”, confirma Mateos.

Ante las dudas suscitadas por los transportistas, la Agencia Tributaria confirmó a mediados de este mes que hará dos pagos mensuales en las cuentas de los transportistas: en uno de los pagos se devolverá la bonificación del gasóleo profesional (4,9 céntimos/litro) y en el otro pago se devolverá la bonificación extraordinaria de 20 céntimos/litro que estará vigente hasta el 30 de junio. No obstante, no ha aclarado el porqué no ha comenzado a dar los pagos.

Hay que tener en cuenta que el sector del transporte fue uno de los más afectados por el alza del precio del gasoil, con máximos históricos a lo largo de 2022. El hecho de que la bonificación de 20 céntimos se hiciera extensiva a toda la población no supuso ningún tipo de ventaja a los transportistas que tuvieron que hacer frente a un importante incremento de los costes.