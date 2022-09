El lamento de los comercios: “No hemos recuperado ni el 30% de prepandemia”

La postura de los comerciantes salmantinos no ha cambiado desde que se puso en marcha el plan de ahorro energético. El secretario general de Aesco, Antonio Flórez, asegura que de forma mayoritaria se ha cumplido tanto el apagado de los escaparates como el descenso de los termostatos, pese a que “los más perjudicados son los trabajadores que han tenido que estar a altas temperaturas en el verano más caluroso”. Pese a ello, reconoce que, como en la pandemia, han sido “responsables”.

Sin embargo, la inversión para el cambio de puertas es diferente. “No tenemos seguridad jurídica porque trabajamos sobre una norma que no es nada clara. Cuando se legisla en caliente siempre quedan lagunas”, incide el secretario que pone como ejemplo las cortinas de aire o aquellas puertas convencionales que cuentan con un tope y no hace falta empujarlas para cerrarlas. “Hemos preguntado a un abogado, a las asociaciones y nadie nos aclara si lo que tenemos vale o no”, detalla una empresaria de la Rúa Mayor.

Flórez insiste en que los comerciantes son los más obsesionados en el tema del ahorro energético porque son los primeros que quieren tener menos gastos, pero no a costa de las “ideas peregrinas”. “Todavía no hemos recuperado ni el 30% de la facturación de la prepandemia. Ahora quieren que hagamos un gasto, sin saber si como en la Ley Antitabaco no va a servir”, incide.

Las asociaciones de comercio, integradas en CEOE Cepyme, solicitaron al Gobierno que aclarara la situación ante unas medidas “improvisadas y aceleradas” que no fueron consensuadas por los sectores afectados. Entre los ejemplos, señala que no se tiene en cuenta las diferencias entre los sectores afectados. En este sentido, recordaron que ya se estaban tomando acciones para tratar de paliar la situación. Al igual que Aesco, señala que el cierre de puertas no es asumible en todos los negocios “por espacio, economía y por tipo de establecimiento”.

Ambos colectivos recuerdan el esfuerzo que tuvieron que hacer en la pandemia para crear espacios más ventilados y “seguros” y ahora precisamente se opta por lo contrario: mantenerlos cerrados.