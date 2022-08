Clamor del comercio salmantino contra el plan energético ‘improvisado’ y ‘poco factible’ del Gobierno

Misma visión para una situación que consideran injusta. Las principales asociaciones salmantinas de comerciantes han criticado duramente las nuevas medidas de ahorro energético impuestas por Pedro Sánchez y sobre todo se han mostrado muy duras con el “caos” e “incertidumbre” que ha generado el decreto entre los comercios.

El presidente de la Asociación de Empresarios Salmantinos de Comercio (Aesco), integrada en CES, Benjamín Crespo, confirmó que en los dos últimos días ha recibido numerosas quejas y petición de información de la que no dispone para aclarar numerosas dudas. Así, insistió en mostrar su “disconformidad” con el nuevo paquete de medidas teniendo en cuenta la importancia del “ahorro energético” que ya están llevando a cabo los comercios. Subir el aire acondicionado a 27 grados lo calificó de “decisión contraproducente e improvisada” ya que no se ha tenido en cuenta ni los territorios, ni las circunstancias de cada establecimiento.

Ante los sistemas de cerrado automático de puertas o la instalación de cartelería, Crespo reiteró que esta medida pone “una vez más la soga al cuello a los comerciantes”. “Todas estas medidas requieren de inversiones, que con la delicada coyuntura económica actual son inasumibles”. Lo mismo opina del “disparate” de que se obligue a los comercios a apagar los escaparates. “Son el primer punto de contacto visual que tiene un comercio y nos ayuda a atraer clientes”, insistió.

Por su parte, las asociaciones de comercio, integradas en CEOE Cepyme, solicitaron al Gobierno que aclarara la situación ante unas medidas “improvisadas y aceleradas” que critican que no hayan sido consensuadas con los sectores afectados. Entre los ejemplos, señala que no se tiene en cuenta las diferencias entre los sectores afectados. “Las medidas no pueden ser iguales para los establecimientos de ropa o calzado que para los de alimentación, como carnicerías o fruterías, que tienen mayor coste energético con una temperatura ambiente a 27 grados, ya que supone más gasto para el mantenimiento del frío en las cámaras de conservación de alimentos”. En este sentido, recordaron que ya se estaban tomando acciones para tratar de paliar la situación.

Al igual que Aesco, señala que el cierre de puertas no es asumible en todos los negocios “por espacio, economía y por tipo de establecimiento”. Ambos recuerdan la “incongruencia” que existe entre que hayan tenido que realizar inversiones para adaptar sus negocios a mantenerse abiertos y ventilar para el covid y ahora tengan que cerrarse las puertas.