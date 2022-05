La iluminación en algunos monumentos y zonas turísticas de Salamanca tendrán que reducirse

Racionalizar horarios de encendido y controlar los termostatos y la ocupación de las instalaciones públicas, instalar placas fotovoltaicas, “optimizar” el alumbrado exterior de los monumentos, los parques y las calles, así como fomentar el teletrabajo. Son las “recetas” que recoge el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado el martes por el Consejo de Ministros ante el elevado precio de los combustibles y la luz.

Una pauta que Transición Ecológica quiere que sirva “como modelo a otras administraciones públicas”. Y, dado que, pese a reclamarlo incesantemente, no tiene “muchas esperanzas” de que el Gobierno de Pedro Sánchez cree un fondo extraordinario para ayudar a las entidades locales a sufragar la subida de la factura energética, el Ayuntamiento se verá obligado a recurrir a esas medidas, que pasan por la reducción de la iluminación artística y los puntos de luz en algunos puntos de la ciudad. “Va a ser inevitable que tomemos estas medidas”, reconoció el alcalde, Carlos García Carbayo.

“Estamos ya tomando medidas dentro de las dependencias municipales y respecto al alumbrado público. Tenemos previsto apagar en determinadas zonas, las menos transitadas por la noche, el alumbrado, porque, de lo contrario, este año el incremento de la factura va a ser impresionante”, aseguró el regidor. “En cuanto, al alumbrado artístico probablemente vamos a tener que reducir el horario. Tendremos que conciliar ese ahorro con las necesidades turísticas que tiene la ciudad, porque esa iluminación también es un reclamo”, precisó el primer edil. Hace más de un mes que el Gobierno local se reunió con técnicos municipales de diferentes áreas para abordar medidas de ahorro energético en la administración local. Y si bien la apuesta es invertir en el alumbrado público y los edificios municipales para que sean más eficientes energéticamente y ya se han dado pasos en ese sentido, esas mejoras no son inmediatas y exigen además un elevado presupuesto, por lo que deben ser completadas con otras medidas de contención del consumo que gozan de menor aceptación. De momento, el Consistorio no ha precisado en qué lugares se reducirá el número de luminarias o cuál será el nuevo horario del alumbrado monumental, una medida sobre la que se ha debatido dentro del Ejecutivo local para no privar a Salamanca del atractivo nocturno que le confieren todos sus edificios históricos iluminados. Pero, aunque pueda existir margen para determinar si apaga media o una hora antes, García Carbayo deja claro ya que reducir el horario resulta “inevitable”.

Ante esta situación, el alcalde se mostró crítico con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya que “las ayudas que venimos pidiendo los ayuntamientos de España todavía siguen brillando por su ausencia”. “El Gobierno de España no se da cuenta de la capacidad que tenemos los ayuntamientos para prestar servicios a los ciudadanos. Está pensando en sí mismo, y no valora en la medida en que esos servicios que prestamos los ayuntamientos llegan a la gente cada día. Simplemente le pedimos que mire hacia nosotros, que mire a nuestro día a día, que mire lo que estamos haciendo y eso se traduzca en fondos. Lo pedimos todos los ayuntamientos, también las diputaciones y desde la Federación Española de Municipios y Provincias”, insistió el primer edil durante su visitas al nuevo carril bici del barrio de Los Alcaldes. Su petición al Estado de apoyo económico no es nueva. Hace más de dos meses que tanto el Consistorio charro, en línea con la FEMP, comenzó a demandar financiación estatal para afrontar el incremento del gasto energético de los entes locales.