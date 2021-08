El futuro incierto de los ‘rider’

Lo cierto es que el colectivo reconoce que hay mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar en el futuro. Muchos continúan dados de alta en la Seguridad Social como autónomos porque la plataforma con la que trabajan no les ha ofrecido aún un contrato . “Supongo que lo acabarán haciendo, porque sindicatos como UGT y CCOO siguen encima”, apunta uno de los afectados, que no quiere facilitar su nombre, mientras aguarda en la calle Prior que le llegue el aviso de un pedido a su teléfono móvil. El compañero con el que está opina parecido. “Les tocará contratar”, afirma.

Este último ‘rider’ asegura, además, que ahora mismo resulta difícil saber si les interesa o no ser contratados. “No sé si beneficia o no. Habrá que ver si nos ofrecen un contrato y cuáles son las condiciones”, señala este trabajador, que también prefiere guardar el anonimato. Lo que sí tiene claro es que no va a trabajar para una subcontrata. “Uber ha utilizado esa fórmula, pero a mí eso no me da seguridad”, afirma.

La contratación por una empresa que luego presta los servicios a la plataforma de pedidos está siendo uno de los recursos planteados por las tecnológicas para burlar la ley ‘rider’ que ha promovido el Ministerio de Trabajo con poco éxito por ahora. Otras, como Glovo, apuestan de momento con seguir contando con los repartidores como autónomos, aunque con cambios en la aplicación para que fueran ellos los que eligieran el coeficiente por el que se multiplica la tarifa base del pedido. Sin embargo, las críticas han aumentado en los últimos días porque los ‘rider’ denunciaban que les entraban más pedidos a los que ponían un coeficiente más bajo, los que cobraban menos por hacer el encargo. Ante esta situación, Glovo ha anunciado que cambiará el sistema.

El colectivo espera que la situación se aclare cuanto antes. En una ciudad como Salamanca, es a partir de septiembre cuando hay más pedidos, al regresar la gente de vacaciones y porque vuelven los universitarios, los clientes más frecuentes de estas plataformas.