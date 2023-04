El futuro edificio que completará el nuevo Hospital de Salamanca costará 51 millones de euros

Construir el futuro edificio de consultas del Hospital de Salamanca le va a costar a la Junta de Castilla y León más de 50 millones de euros, una vez que se ha sumado el gasto adicional que supone ampliar el proyecto inicial en otras dos plantas.

Durante las últimas semanas se han terminado de derribar las últimas paredes del Hospital Clínico, ahora reducidas a escombros. Los trabajos se centran ahora en separar esos residuos para reciclarlos de forma separada. Tan pronto como el solar esté ‘limpio’ comenzarán la cimentación de futuro edificio, que al haber ganado otra planta subterránea más, contará con más profundidad que el Clínico y será necesario excavar un poco más para asentar los pilares.

El presupuesto que la Junta había calculado hace años para levantar este edificio era de 27 millones de euros. De hecho, en los últimos Presupuestos Generales ya se había reservado una partida de casi 16 millones de euros en el capítulo ‘Plan director Nuevo Hospital de Salamanca’, y otros 7,2 para el año 2024.

Finalmente, el proyecto se va a encarecer porque la Consejería de Sanidad ha preferido atender las peticiones de los profesionales, aunque esto implique salirse del guión. Un guión que tenía casi 20 años de antigüedad.

A medida que los servicios sanitarios se fueron trasladando al nuevo Hospital de Salamanca, fueron varios los que criticaron que algunos espacios se quedaban pequeños como, por ejemplo, el laboratorio central unificado, donde los equipos de Microbiología se han tenido que dividir entre el nuevo edificio y el Virgen Vega.

Desde la dirección del Hospital se informó a la Consejería que habían detectado una carencia o necesidad de más de 5.000 metros cuadrados. A diferencia de lo que sucedió con las anteriores Consejerías -que no variaron ni un ápice el plan director-, Alejandro Vázquez se mostró receptivo. Solicitó un informe detallado de esas necesidades y dio luz verde a que la parte del Hospital que todavía falta por construir, el edificio de consultas, sea más grande de lo previsto. Entre crecer a lo ancho -al recinto hospitalario le sobra un solar con miles de metros cuadrados de edificabilidad- o a lo alto, se optó por lo segundo: aumentar el número de plantas. Se ganará una planta por arriba y otra por abajo, de modo que quedarán tres niveles subterráneos y seis de altura, dentro de la armonía con el resto del Hospital, que tiene seis alturas.

El precio de estas dos plantas ‘extra’ será de 18,5 millones de euros y se confía en que construir un edificio más grande de lo previsto no suponga una variación importante en los plazos de ejecución, que son de algo menos de dos años. Es decir, si todo marcha bien, el futuro edificio estaría listo en el verano del año 2025. Antes de la apertura habría que realizar otro gasto más: el del equipamiento. Esta no será una partida excesiva dado que toda la alta tecnología se ubica en el edificio principal del Hospital, pero aún así habrá que comprar el mobiliario propio de las consultas, laboratorios que no entraron en el nuevo edificio, gabinetes, una Unidad de Mantenimiento de Servicios Generales y el IBSAL. ¿Cuánto va a costar ‘llenar’ este edificio? El gasto estimado es de 5,5 millones de euros.

La suma es clara: los 27 millones del proyecto inicial, los 18,5 de la ampliación y los 5,5 millones del equipamiento suponen una inversión final de 51 millones de euros.