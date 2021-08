El fin del caos de rótulos del centro de Salamanca tendrá que esperar

“Claro que es de interés del alcalde y de esta Concejalía que esta legislatura avancemos en este asunto”, recalca el concejal de Fomento y Patrimonio, Fernando Carabias, al preguntarle por la normativa comprometida para acabar con el caos de rótulos que existe desde hace décadas en el casco histórico de esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Pero, ahora no es el momento, añade.

“Aprobaremos una nueva ordenanza en materia de publicidad y cartelería en los inmuebles que afecten a la vía pública”. Es el nonagésimo compromiso del programa electoral con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones municipales de 2019, y con el que se pretende dar respuesta a una reclamación histórica por el impacto negativo que generan muchos rótulos que se pueden ver en las calles de la Ciudad Vieja. Pero, atendiendo a las demandas de los sectores más afectados por esta medida, el comercio y la hostelería, el Gobierno de Carlos García Carbayo ha decidido “aparcar” durante un tiempo esta iniciativa por no ser “el momento más adecuado dada la situación económica” de estas empresas, recalca Carabias. “No podemos pedirles a las tiendas de la Rúa que pongan un modelo concreto de rótulo, si no han vendido una camiseta en cuatro meses”, expone comprensivo con las dificultades que atraviesan muchos negocios por las duras restricciones que han vivido a lo largo del último año y medio. Aún así, todavía quedan casi dos años de mandato en los que el edil quiere darle un impulso a esta normativa que, pese a que el Consistorio lo lleva intentando más de dos décadas y todavía no ha conseguido sacar adelante.

Fue en 1999, tres años antes de la celebración de la Capitalidad Cultural Europea de Salamanca, cuando el Gobierno del entonces alcalde, Julián Lanzarote, y de cara a esta cita internacional, lanzó una normativa para poner orden en los rótulos, carteles publicitarios, toldos, placas y cableado que empobrecían la imagen del casco histórico. Pero no llegó a aplicarse. Ocho años después, hubo un nuevo intento. En la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 2007 se introdujo una ordenanza, aún en vigor, que establece los materiales, colores, dimensiones, ubicación y todo tipo de detalles de los elementos que se pueden colocar en las fachadas de los comercios, bares y restaurantes ubicados en el área declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, así como en su zona de influencia. Sin embargo, ésta carece de efecto retroactivo y, aunque muchos de los negocios abiertos a posteriori se han sometido a estas pautas, el popurrí de letreros que existía previamente se mantiene.