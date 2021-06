El día en que secuestraron a Luis Calvo Rengel

El azar hizo que esa misma noche estuviera convocado un pleno en Aldeadávila: “Entré al salón a explicar que la Diputación estaba en contra y al salir del Ayuntamiento se me vino el mundo encima cuando vi que me agarraron por el cuello y me metieron para dentro. La noche fue tensa y me quedé sólo con mi chófer en una sala. Cientos de personas llenaban la plaza, me llamaban rojo y hasta el día siguiente no me dejaron salir al balcón del Consistorio a explicarme”, relata Calvo.

El diputado seguía retenido. Sobre las cuatro de la tarde se reunió un gabinete de crisis en Salamanca. Había que sacar a Calvo Rengel de allí como fuera porque los ánimos se estaban caldeando por momentos. Los vecinos querían que las autoridades firmaran un escrito de oposición al proyecto. No había diálogo posible. El Gobierno Civil acordó intervenir. Un destacamento del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional, los temibles GEOS, compuesto por más de 30 vehículos, liberó al diputado y después se empleó a fondo en el pueblo “ante la actitud de muchos vecinos, varios de ellos armados con barras de hierro y palos”. LA GACETA del día siguiente publicó un editorial bajo el título “Así no”, en el que, aunque comprendía la postura vecinal contraria al cementerio nuclear, criticaba la retención del político.

Tras ser examinado los médicos le recomendaron unos días de vacaciones. Calvo los pasó en Extremadura y allí también se sintió presionado por defensores de la energía nuclear.

Al día siguiente, la Plaza Mayor acogía una manifestación contraria al depósito de residuos nucleares. Todas las fuerzas políticas secundaron la convocatoria, a excepción del PSOE, aunque las Juventudes Socialistas se saltaron la disciplina de partido y apoyaron las protestas. El 17 de mayo, en plena campaña electoral para las municipales y autonómicas, más de 20.000 personas salieron a la calle para protestar contra el cementerio. LA GACETA del día siguiente aseguró que había sido la mayor manifestación jamás habida en Salamanca. Una pancarta bajo el lema “No al laboratorio nuclear” y sujetada por alcaldes salmantinos y zamoranos de Los Arribes encabezó la marcha por las calles de la ciudad. El PSOE continuó mirando hacia otro lado, aunque en la manifestación pudo verse a Luis Calvo Rengel y algún que otro socialista.

Finalmente, el proyecto no salió adelante. No obstante, cada cierto tiempo, Salamanca volvía a estar en las quinielas para albergar el cementerio nuclear español. En enero de 1996, por ejemplo, doce municipios crearon una plataforma “Anticementerio nuclear” en Los Arribes ante nuevos rumores y las Cortes Regional suscribieron un acuerdo institucional por el que se rechazaba cualquier instalación nuclear en el parque natural.