El ‘bono gratis’ llena los Alvia a Salamanca este puente: solo hay dos con asientos libres

El puente de la Constitución, el principal del año con dos festivos entre semana, ha llenado la mayoría de los trenes entre Salamanca y Madrid, sobre todo los Alvia de los que apenas hay plazas libres. El ‘bono gratis’ del Gobierno ha impulsado aún más la conexión ferroviaria con la capital de España, pero también ha frenado los viajes de última hora que pudieran producirse.

Aunque la mayoría de los viernes resulta casi imposible encontrar un hueco libre para viajar en el Alvia, las diferentes agendas en función de los días festivos ha provocado que no haya ni una plaza libre en los Alvia en dirección a Madrid desde hoy hasta el próximo 13 de diciembre. No hay ninguna posibilidad de llegar a la capital de España en 1 hora y 40 minutos ni esta ni la próxima semana. Y es que si el trayecto para conectar con Madrid y posteriormente viajar a otros destinos en el tren rápido es casi una utopía si no ha habido mucha antelación a la hora de comprar el billete, en el ‘tren lento’ no es más fácil. Solo hay dos trenes que admiten reservas el próximo sábado, 11 de diciembre, en las frecuencias más madrugadoras.

En dirección a Salamanca, apenas quedan asientos libres. Tan solo quedan dos Alvia con plazas disponibles para la reserva: el miércoles,7, y el viernes,9 de diciembre. Sí que hay más facilidad para llegar a Salamanca en Media Distancia: hay al menos un tren disponible todos los días, a excepción de este fin de semana y el domingo, 11 de diciembre. La principal dificultad que tienen los viajeros que opten por esta vía es que no tienen la posibilidad de una combinación para la vuelta ya que los billetes a Madrid están completos.

Fuentes de Renfe consideran que esta situación no es “excepcional” de Salamanca, sino que responde al puente de mayor movilidad que se produce durante todo el año y que, en función de las agendas, provoca un gran volumen de viajes. En este sentido, no creen que las ‘reservas fantasma’ hayan influido en el alto grado de ocupación de los trenes, sino la importante movilidad que se registrará durante estos días.

Por el momento, según confirman desde la compañía estatal, se está trabajando en un informe para valorar de qué manera penalizar a los usuarios que no hagan un comportamiento cívico con los bonos. Aún no se ha fijado una fecha para la puesta en marcha, pero todo apunta a que afectaría también a los bonos gratuitos que está previsto que se apliquen también en el próximo año, según anunció la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Los usuarios también han solicitado que se haga un uso cívico del abono.

Entre las medidas que estaba valorando la compañía se encontraba la incautación de la fianza y la anulación del abono en los casos más graves, junto a otras medidas que se están planteando una vez que se cumplimenten todos los trámites e informes jurídicos para poder llevarlos a cabo. La medida se puso en marcha el 1 de septiembre y contemplaba el pago de 20 euros que solo sería devuelto en caso de haber realizado 16 viajes en el periodo hasta el 31 de diciembre.