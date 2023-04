El arte de moldear: así se da vida a la piedra de Villamayor

Dice que la técnica que tiene la ha aprendido él solo... El aprendizaje más básico: “acierto-error”, puntualiza con una tímida sonrisa en la boca. “El oficio hace maestros, hay que tener mucha afición. Igual que un torero de los de antes, cuando no había escuelas y eran autodidactas. Podían ver a alguien, y a base de ver y hacer aprendían”, dice Tomás Maíllo.

De fácil corte y talla, la arenisca la coge de la cantera de Villamayor, de donde dice salen las mejores piedras: “La arenisca la hay en todo el mundo, pero el grano es más grueso y no es tan bonita como esta, que se da solo aquí, la más fina. No toda la cantera es igual, depende de las corrientes, de las alturas, ahí salen los colores y las vetas que le dan los minerales. Si es toda del mismo color es más bonita”, comenta Tomás Maíllo antes de poner en valor el tamaño del grano de la piedra: “El mismo trabajo hecho en dos piedras diferentes queda mejor si tiene el grano más fino, luce mucho más”. Y ahí pone de manifiesto un secreto que no lo es: las horas y la paciencia elevada al cubo, que es la clave del éxito. Paciencia, paciencia y paciencia. Las horas dan la experiencia. Y esta el tiempo. Antes del manejo de la maza y el cincel aparece otro requisito fundamental: “Te tiene que gustar mucho el dibujo y se te tiene que dar bien. Eso es primordial”, desvela Tomás Maíllo quien dibuja directamente sobre la piedra que trabaja las formas que luego va a esculpir. Los dibujos no se pueden calcar, cada obra tiene un tamaño diferente, unas formas distintas: “Aquí los patrones no existen”, advierte.

Las líneas iniciales van desapareciendo a medida que va metiendo el cincel en las entrañas de la piedra que vacía. Las diferentes alturas que va rebajando le aporta las dimensiones y el volumen. Desemboca en una obra de arte: “Lo más difícil es que tenga una expresión”, matiza el artista que, aunque trabaja las más variadas formas, se ha especializado en los escudos heráldicos. Previamente lo ha dibujado sobre la piedra y en el canto de la misma ha fijado con el mismo lapicero la altura máxima a la que va a llegar el vaciado cuando entren en acción las mazas y los cinceles, que irán interviniendo de mayor a menor tamaño en función de la minuciosidad del motivo que vaya esculpiendo. Cada cincel tiene una “boca” diferente y perfectamente afilada para ir comiendo la piedra. Los más finos y estrechos los emplea para hacer las letras y detalles más pequeños. Es lo único que utiliza en una tarea en la que no hay margen de error. El fallo condena la obra y si llega no queda otra que empezar de nuevo. Los detalles “hay que sacarlos en seco”, concreta. Para el rebaje inicial y los dibujos más grandes, Maíllo humedece la piedra previamente para facilitar el desalojo del material sobrante. Las piedras con las que trabaja tienen entre ocho y doce centímetros de grosor.