El 20% de los hospitalizados por covid en Salamanca ingresaron por otros problemas de salud

La circulación del virus está desbocada en Salamanca -como en toda España- y cada día tiene mayor influencia en el número de pacientes que ocupan las plantas covid, pero no exclusivamente de una manera directa: hay personas que sí ingresan en el Hospital porque el coronavirus les ha hecho enfermar. En cambio, hay otras que acceden al Hospital por otros problemas de salud, pero al haber tantos miles de contagios cada semana la probabilidad de que también estén infectados es alta: se les hace una PCR al ingresar y muchos de ellos terminan alojados en la planta covid aunque no hayan desarrollado la enfermedad.

Esta circunstancia también se nota en el periodo medio que permanecen ingresados los enfermos covid. A mediados de abril, la exconsejera Verónica Casado explicó que estos pacientes de Castilla y León pasaban una media de 11 días ingresados en planta. Fuentes del Hospital de Salamanca confirman que esa estancia media se ha visto reducida en los últimos meses. El dato más reciente: “Los 15 pacientes a los que se le dio el alta este lunes habían pasado una media de 7,8 días ingresados”, señalan.

Esta reducción de las estancias hay que agradecérsela a la vacunación. “La estancia media ha bajado porque los procesos no se vuelven tan graves por la edad de los pacientes, por la vacuna y, además, porque hay muchos que pese a tener covid no tienen neumonía”, explican desde el Hospital de Salamanca, que añaden: “En concreto, 12 de los pacientes en planta y uno de los que hay en UCI son positivos covid, pero no tienen neumonía”. Es decir, son enfermos que -posiblemente- ingresaron por otro motivo y el protocolo detectó que eran positivos. “Gente que ingresa por una apendicitis o una hemorragia cerebral, pero que al hacerles la PCR son positivos. Es el reflejo de lo que hay actualmente en la población”, dicen. Mucha gente contagiada -muchísima-, pero pocos enfermos.

Lo que sí aclaran desde el Hospital es que “el criterio de ingreso sigue siendo el mismo”. Es decir, no se está hospitalizando a pacientes leves solo por el hecho de tener muchas más camas disponibles que en las primeras olas. “Los pacientes que llegan al Hospital suelen entrar por Urgencias e ingresan porque en ese momento realmente tienen problemas, pero la vacunación y la edad hacen que luego evolucionen mejor”, puntualizan médicos especialistas del Complejo.