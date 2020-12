Por fin se ha regulado el derecho a la eutanasia. El pleno de congreso de los diputados del pasado día 17 ponía fin a un camino que parecía interminable. Treinta y seis años hace que se fundó la asociación a la que pertenezco (Derecho a Morir Dignamente). Desde entonces no ha parado de crecer el porcentaje de la ciudadanía que se manifestaba partidaria de esa regulación, hasta llegar casi al 85% en las últimas encuestas. No hay muchos temas en el debate social con semejante grado de acuerdo. Obviamente no es fácil una regulación que reconoce un nuevo derecho, más cuando es un derecho relacionado con la forma de terminar la vida. Pero esas dificultades de orden práctico no parecían ser el freno a una demanda social tan clamorosa. Hemos visto en los últimos años tentativas de textos legales con planteamientos perfectamente válidos que no llegaban a prosperar. Contamos además con la experiencia de países cercanos culturalmente en los que hace años que se reguló la eutanasia sin que ocurrieran las catástrofes que los sectores conservadores predecían. Porque, créanme: no ha ocurrido catástrofe ninguna en Holanda, Bélgica o Canadá y son países transparentes y generosos con sus datos. En España la mayoría parlamentaria ha preferido una regulación que ofrezca aun más garantías de que nadie va a morir por eutanasia en contra de su voluntad. Y ha elaborado la que sin duda es la regulación más garantista en ese sentido de las que existen en el mundo. Ese extra de garantía puede tener un coste: el desarrollo de la ley orgánica va a ser trabajoso. Habrá que crear en un plazo ajustado instrumentos como las Comisiones de Garantía y Evaluación sobre los que no existe experiencia previa y que de ningún modo deben ser ni una quiebra de la intimidad de los demandantes, ni un freno o un retraso en el acceso a su derecho, ni un factor de desigualdad entre las diferentes comunidades autónomas. La ley nos garantiza también que solo se atenderán las demandas estables en el tiempo, meditadas y que no sean producto de una desesperación precipitada. Podemos estar tranquilos.

Pero no todos lo están. Todo parece indicar que seguiremos escuchando críticas basadas no en argumentos sino en expresiones gruesas y en escenarios apocalípticos. Pues la mayor resistencia a la regulación de la eutanasia no es de orden práctico sino de orden ideológico. Tanto si atendemos a la sociometría como si simplemente palpamos el ambiente sociocultural a nuestro alrededor parece claro que la gran mayoría de la ciudadanía siente que cada persona es propietaria de su vida. Propietaria y responsable. Hoy la realidad indudablemente es esa. Y lo es también que la resistencia a la eutanasia es minoritaria pero muy ruidosa. Y por lo que parece, perfectamente dispuesta a retorcer los datos hasta que sangren.

En un país con asistencia sanitaria universal y gratuita el reconocimiento del derecho a la eutanasia supone necesariamente que la ayuda a morir en las condiciones fijadas por la ley ha de incorporarse de inmediato como una prestación más del sistema sanitario. Eso es lo que plantea la ley y ese es el trabajo que toca en los próximos meses, fundamentalmente a las administraciones autonómicas pero también a los ayuntamientos, los agentes políticos y sociales, los medios de comunicación y quienes compartimos el compromiso con el bienestar y los derechos al final de la vida.

Muchos hemos visto morir a personas próximas en medio de sufrimientos que consideraban insoportables, porque en contra de lo que se nos repite con sospechosa insistencia, no siempre se puede conseguir evitar el dolor y el sufrimiento, ni siquiera con los mejores cuidados. Ni la eutanasia se puede entender como una renuncia a los cuidados paliativos ni estos pueden lograr que algunas personas quieran adelantar el fin de su vida para evitar el sufrimiento. La ley lo deja bien claro. Ambos son necesarios en una sociedad avanzada, y no es casualidad que los países que han regulado la eutanasia antes que el nuestro estén entre los que mejores cuidados paliativos ofrecen. Si nos fijamos en la casuística de esos países el porcentaje de personas que solicitan la eutanasia es pequeño. Andaba alrededor de 4% de los fallecidos en Holanda el año pasado. Pero esta no es una ley para unos pocos. Es una ley para una sociedad que crece con ella. Es sin duda una buena ley. Somos una sociedad mejor ahora que la tenemos. El debate “eutanasia no - eutanasia sí” ha terminado. A partir de la publicación de la ley la eutanasia es ya un derecho consolidado. Y en una democracia, los derechos consolidados no se discuten: se ejercen o no se ejercen, libremente. Pero no se discuten.