Una ciudad universitaria 100% inventada: la Salamanca del futuro que ya existe en otros lugares

Una imagen creada con ChatGPT en la que se puede apreciar un entorno virtual en el que destaca una imitación de la Catedral Nueva al fondo.

José Fuentes Rajo Salamanca Viernes, 24 de octubre 2025, 11:23

Generalmente, en 'Salamanca en el espejo' se compara la capital charra con otros lugares del mundo con los que comparte características geográficas, históricas o culturales que invitan a redescubrir la ciudad desde otras perspectivas. Sin embargo, los avances tecnológicos, cada vez más rápidos y vertiginosos, empujan a dejar de buscar enfoques en el mundo real y, en lugar de un vistazo al pasado, adentrarnos en el futuro inmediato y en un universo inventado, el metaverso.

La RAE no recoge aún este término, pero sí ha señalado en redes sociales que cada vez está más extendido en español para designar un universo virtual, algo que en inglés se conoce como 'metaverse'.

El concepto empezó a sonar con fuerza en 2021, cuando Mark Zuckerberg anunció que Facebook pasaba a llamarse Meta y que el metaverso sería la próxima gran revolución de internet. Se trataría de una nueva red social inmersiva en la que cada usuario podría vivir, trabajar y aprender dentro de un entorno exclusivamente digital al que acceder de manera inmersiva. Durante un tiempo pareció que esa sería la gran transformación tecnológica de la década. Sin embargo, la idea no prosperó tanto y ha sido la inteligencia artificial la que ha irrumpido realmente en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana y de una manera increíblemente veloz.

UNA CIUDAD UNIVERSITARIA QUE TRASCIENDE LO FÍSICO

Aun así, el metaverso no ha desaparecido y varias universidades del mundo lo han probado. La de Salford creó en 2023 un espacio virtual en 3D en el que estudiantes y profesores podían interactuar. Morehouse, una universidad privada en Atlanta, también impartió ese año un curso sobre Historia Negra dentro de un metaverso. En 2022, la Universidad de Monterrey, en México, dio su primera clase enteramente en un entorno virtual, y otras como la de Nicosia, en Chipre, no se limitaron a una clase o a un curso, sino que desarrollaron un máster completo.

Siendo realistas, el metaverso no es una idea que haya triunfado el presente ni que parezca que vaya a hacerlo a corto plazo. Parece más bien un avance tecnológico que, de momento, ni ha creado ni cubierto una necesidad. Quizá tenga más cabida en el futuro, cuando la distancia entre las personas gane más terreno. Pero aun así, en una universidad tan relevante como la de Salamanca y con una gran proyección internacional, hay espacio para la imaginación. Quizás en unos años o décadas se introduzca cada vez más en el modelo a distancia. En la actualidad ya cuenta con varios másteres en línea, pero no sería descabellado pensar que en algún momento algunos de sus congresos o charlas puedan llegar hasta América a través de un entorno virtual, o que las presentaciones destinadas a alumnos de Bachillerato se realicen a estudiantes de cualquier lugar desde el metaverso.

No solo europeos y americanos llegan a la universidad más antigua del mundo hispano para iniciar su carrera académica y profesional. En los últimos años han llegado miles de estudiantes procedentes de China con el objetivo de aprender español. Si todos ellos pudiesen tener un primer contacto en el metaverso y conocer la belleza monumental del campus de Anaya antes de su llegada, no solo se lograría estrechar lazos con el ámbito universitario de otras partes del mundo, sino también atraer a futuros estudiantes y ampliar la oferta de estudios con nuevos programas impartidos en ese entorno virtual. No obstante, la vida estudiantil y los beneficios que ofrece vivir en una ciudad tan bonita y vibrante como Salamanca son una parte crucial que trasciende al campus de excelencia y que ningún universo virtual podrá sustituir.

SANIDAD, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Y aunque la Universidad es el eje central de la ciudad y parezca la candidata más propicia para aplicar el metaverso en ferias de empleo, presentaciones, congresos o programas educativos, existen otras instituciones públicas que también destacan por su innovación y prestigio, como el Hospital de Salamanca o el Centro de Investigación del Cáncer, que suponen una gran aportación para la Medicina y la Ciencia a nivel nacional e incluso internacional.

Aunque pueda parecer extraño pensar que un hospital pueda tener un desarrollo en el metaverso por motivos obvios, ya que para operar, atender o ver síntomas se necesita presencialidad, en otros países como los Países Bajos, la empresa Aimedis ha creado un complejo médico virtual que alberga el primer hospital en el metaverso según ellos, donde se ofrecen consultas médicas y eventos científicos.

También el Seha Virtual Hospital, en Arabia Saudita, y el Chosun University Hospital, en Corea del Sur, han utilizado el metaverso para facilitar las consultas médicas a distancia a través de avatares. En zonas despobladas, esta atención evitaría desplazamientos a muchos pacientes que requieren una consulta no urgente, aunque es cierto que la presencialidad siempre ofrece más seguridad y una atención más cercana, algo esencial en la relación médico-paciente.

Sin embargo, no hace falta ir al extranjero para encontrar una aplicación del metaverso en el ámbito hospitalario. En el Hospital Vall d'Hebron, en Barcelona, se está desarrollando el proyecto 'Univers Digital' junto a la Fundació Barça, para que los jóvenes hospitalizados puedan interactuar mediante avatares y experiencias inmersivas. Este proyecto puede abrir nuevas vías para utilizar el universo virtual como un espacio donde los pacientes puedan comunicarse con familiares lejanos o incluso con sus mascotas a través de entornos digitales, una posibilidad especialmente útil en situaciones de larga estancia hospitalaria, más ahora que desde la pandemia las visitas están más restringidas. Además, el metaverso no solo permitiría celebrar congresos médicos a distancia, sino también reducir desplazamientos de pacientes o facilitar el contacto con familiares y amigos que viven lejos en una provincia altamente despoblada y mal comunicada.

Hoy existe una plataforma multidominio de atención al cáncer, 'Dr. Meta', desarrollada en Corea, además de estudios que utilizan el metaverso para apoyo psicológico en pacientes pediátricos con cáncer raro y otros que lo exploran en el tratamiento del cáncer de mama. Aplicaciones similares podrían ser útiles en el Hospital y el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, ya que permitirían seguir colaborando con otros centros o analizar muestras pero en entornos virtuales compartidos, acelerando todavía más los avances científicos.

OTRA FORMA DE PENSAR EL TURISMO

La Universidad, el Hospital y los centros de investigación podrían aplicar el metaverso en un futuro, pero la ciudad entera también podría beneficiarse de este avance tecnológico, aunque fuese objeto de debate.

En una ciudad tan bella como Salamanca, los monumentos presentan elementos decorativos y ornamentales difíciles de apreciar por su altura. Detalles de cornisas, esculturas y campanarios merecen la pena ser observados con detenimiento. Con una experiencia inmersiva podrían verse tanto los interiores como los exteriores de los monumentos, como si se sobrevolaran. Algo similar se realiza ya en catedrales como las de Ávila o Trujillo, donde existen gafas de realidad virtual que reproducen vídeos explicativos en visión 360, lo que permite apreciar detalles grabados con drones.

Explorarlos a través de un avatar, desde cualquier altura y sin el bullicio de los visitantes, ofrecería una experiencia mucho más inmersiva. Además, en una ciudad con tanta historia como Salamanca, habitada desde la Edad de Hierro, permitiría pasear por distintos periodos y conocer cómo era en épocas pasadas, revivir el Renacimiento o ver cómo han evolucionado zonas como la Peña Celestina o el Cerro de San Vicente, marcadas por la destrucción de las guerras. Plataformas como 'Metatopia' y museos como el del Louvre ya ofrecen visitas guiadas en realidad virtual.

El metaverso podría brindar una experiencia casi en primera persona para quienes deseen conocer a fondo la historia y la cultura de la ciudad. La Salamanca del metaverso se expandiría enormemente en un universo totalmente artificial que permitiría nuevas formas de contacto y descubrimiento. Las instituciones y edificios seguirían el ejemplo de muchas otras ciudades y se proyectarían en una Salamanca que no existe, la Salamanca del metaverso.