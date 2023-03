Cientos de alumnos de Ciencias Sociales ‘disfrazan’ las calles de color y de alegría

Piratas, flamencos, vacas, policías, vaqueros, mariposas, princesas Disney, astronautas, presos, bomberos, pintoras y guiris son algunos de los disfraces con los que los alumnos de Ciencias Sociales han tomado las calles de Salamanca esta mañana para celebrar sus fiestas. Los jóvenes de los grados de Trabajo Social, Sociología, Antropología, Comunicación Audiovisual y Relaciones Laborales y Recursos Humanos se han reunido en el Campus Unamuno para iniciar un pasacalle que ha arrancado al son de la música de charanga y ha perdurado hasta las discotecas de Gran Vía.

Durante esta semana, los alumnos han disfrutado de un “beer pong”, sesiones de “tuppersex”, fiestas temáticas de reguetón antiguo. “Tengo muchas ganas de estas fiestas, aunque a la vez siento pena porque estas son mis penúltimas. Estoy en tercero de Trabajo Social y el año que viene con el TGF y las prácticas no las disfrutaré igual. Espero disfrutar mucho de este día con mis amigos y que no llueva como el año pasado”, explica Unai Eza, disfrazado del personaje Steve Harrington de la serie Stranger Things.

La gaditana María Soriano estudiante de segundo de Trabajo Social asocia las fiestas de la facultad con el Carnaval de Cádiz. “Llevo aquí cuatro años y me encanta Salamanca. Hoy espero conocer a gente nueva con la que normalmente no comparto mi día a día y pasármelo muy bien”, manifiesta la estudiante disfrazada de pintora.

Mario Flores y sus amigos, estudiantes de cuarto de Sociología, han decidido disfrazarse de obreros. “Sociología es a lo que me quiero dedicar. Antes estudiaba Ciencias Políticas y me cambié porque vi que lo que verdaderamente me apasiona es el estudio de la sociedad”, cuenta Mario Flores.

Agentes de la Policía Local de Salamanca han acompañado a la multitud hasta la Gran Vía de Salamanca.