¿Catarro o alergia? El desconcierto de muchos salmantinos

Asunción García avanza que “la gente empieza a tener ya síntomas por las gramíneas, que están repuntando”.

Alergólogos y biólogos coinciden en señalar que si los próximos meses son lluviosos la primavera será dura porque el clima de este inicio de año no está siendo especialmente frío. “Las gramíneas son herbáceas y se ven muy afectadas por las lluvias, si la temporada es seca no causará muchos estragos, pero si llueve los niveles de polinización serán altos, porque el clima está siendo suave. Los pólenes de los árboles sí que van a salir porque tienen raíces fuertes y no dependen tanto de la lluvia”, explica la bióloga, que pronostica para marzo la irrupción del platanus: “En todos los parques de Salamanca hay árboles de la familia del plátano. El pasado año comenzó a principios de marzo y duró unos dos meses. Va a estallar en breve porque los árboles ya están brotando”, opina

La comparativa de los primeros meses de 2020 con lo registrado en 2019 apuntan a que el primer pico alérgico ha comenzado con alguna semana de adelanto y son precisamente las cupresáceas las que irrumpen con mayor acumulación de pólenes, aunque no sean las más ‘temidas’ por los alérgicos.