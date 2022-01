Casi la mitad de los contagios de toda la pandemia en Salamanca se han producido en el último mes y medio

El impacto de la variante ómicron no tiene ningún precedente en toda la pandemia. A pesar de que la vacunación ha reducido la gravedad y el impacto en la saturación hospitalaria, la explosión de contagios ha sido la mayor desde el mes de marzo de 2020. Según los datos oficiales de la Junta de Castilla y León, de los 70.852 casos registrados en la provincia de Salamanca, el 41% se ha producido en el último mes y medio desde el 1 de diciembre. En concreto, 29.387 personas se han contagiado tras el impacto de la nueva variante, similar a lo que ha ocurrido en todos los puntos del país. A pesar de estas cifras apabullantes, todo apunta a que las cifras podrían ser mucho mayores dada la gran cantidad de asintomáticos que no están reaccionando ante esta cepa. No obstante, que los indicadores de ingresos sigan estables indican la gran importancia que ha tenido la vacunación para frenar esta nueva cepa.

Aunque la ausencia de test durante la ola trágica de marzo de 2020 no sirve de referencia ya que solo se hacían pruebas a las personas que tenían síntomas graves, la segunda, que coincide en el tiempo con la actual sí puede servir de referencia. En el mismo periodo del pasado año, se produjeron 4.522 contagios, lo que supone una séptima parte de los casos que se han detectado con la llegada de ómicron. Eso sí, a pesar de tener menor impacto sobre la situación epidemiológica sí lo tuvo en la saturación hospitalaria: a finales del mes de enero con 516 contagios en el pico de la segunda ola había casi 300 pacientes hospitalizados en planta y 43 ingresados en la UCI. Eran momentos de alta tensión en el complejo hospitalario, lejos de la situación actual, que sin ser cómoda, no recuerda a los momentos de esa segunda ola.

En la quinta ola, hasta ahora una de las que más impactos había tenido en número de contagios también se queda muy lejos de las cifras actuales. Desde el 1 de julio al 1 de septiembre, se registraron 6.025 contagios, la mayoría sobre personas que estaban pendientes de recibir las dos dosis de las vacunas.