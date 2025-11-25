Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Carlos García Carbayo. LAYA

Carbayo felicita a Teresa Peramato tras ser propuesta nueva fiscal general del Estado

«El pasado año fue una de las mujeres que reconocimos desde el Ayuntamiento de Salamanca con motivo del Día Internacional de la Mujer», ha recordado a través de su cuenta de X

La Gaceta

Salamanca

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:27

Comenta

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha expresado este martes su enhorabuena a la magistrada Teresa Peramato Martín tras conocerse su propuesta para el cargo de Fiscal General del Estado, en sustitución de Álvaro García Ortiz.

A través de la red social X, Carbayo ha recordado que Peramato, natural de Salamanca, fue reconocida por el Ayuntamiento de Salamanca el pasado año con motivo del Día Internacional de la Mujer, destacando su «compromiso para avanzar en la protección de las víctimas de violencia de género».

Esta propuesta se produce después de que Álvaro García Ortiz, también salmantino (natural de Lumbrales), dimitiera el lunes tras ser condenado a dos años de inhabilitación por el Tribunal Supremo.

