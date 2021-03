Bienvenido de Arriba y Chabela de la Torres, los “díscolos” que quieren disputarse el liderazgo del PP local

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, citó el pasado 4 de febrero a los “díscolos” en Génova porque quiere aprovechar la deslealtad de los ocho hacia quienes les han mantenido en puestos bien remunerados para desbancar a los actuales dirigentes provinciales de Salamanca, a los que Casado no considera de los suyos.

Egea quiere un partido a la medida de Casado y cree que apartando a los barones territoriales que no han hecho de la sumisión una forma de prosperar en el nuevo PP allana el camino para que Casado tenga el control sin contestación interna.

Egea les ha dado el visto bueno para que disputen la presidencia del PP de Salamanca a Javier Iglesias y al alcalde, Carlos García Carbayo, que es el secretario provincial y así restar poder a Mañueco al que no perdonan su apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría. El problema es que tanto el senador Bienvenido de Arriba como Chabela de la Torre quieren liderar el partido. Génova se inclina por la concejala de Santa Marta, según ha podido saber este periódico porque el problema que tiene Bienvenido de Arriba es que su mujer es la gerente del PP y muchos no entenderían que un matrimonio maneje todo el partido.

Sin embargo, De Arriba se resiste a ceder el puesto, según aseguran algunos de los militantes con los que han contactado para buscar apoyos. Salvador Cruz se conformaría, sin embargo, con un cargo, bien como presidente de la Diputación de Salamanca o como número uno al Congreso de los Diputados.

La intención de Génova es convocar cuanto antes todos los congresos provinciales. De hecho el de Valladolid se ha tenido que aplazar porque el consejero de Agricultura y actual presidente provincial, Jesús Julio Carnero, está ingresado en el Hospital con Coronavirus. Carnero conoce bien las artimañas poco ortodoxas del secretario García Egea, que le amenazó hace casi dos años con montarle una gestora si no renunciaba a presidir la Diputación de Valladolid.

Las maniobras para desestabilizar el partido no solo se están llevando a cabo en Castilla y León, Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía también está sufriendo las injerencias de Egea para “colocar” a los dóciles. En Madrid ya no quieren a Ayuso y menos a Almeida, al que muchos ven como la esperanza del PP. Egea no es tan osado en Galicia, territorio del incuestionable Feijóo, aunque el pupilo de Casado lo ha intentado sin conseguirlo, porque muchos militantes albergan la esperanza de que el gallego dé un puñetazo encima de la mesa y salve al PP.