La Banda Elemental del Conservatorio de Salamanca lleva su música a Disneyland París Con esta experiencia, los jóvenes músicos han reforzado su formación cultural y musical en un viaje inolvidable

La Gaceta Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:35

La Banda Elemental del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca ha llevado la música de Castilla y León a uno de los escenarios más emblemáticos de Europa. Entre el 3 y el 9 de septiembre, 52 alumnos y 5 profesores realizaron un viaje cultural y formativo a la capital francesa, culminando con un pasacalle en Disneyland París, donde compartieron su talento y entusiasmo con visitantes de todo el mundo.

El proyecto, preparado a lo largo de todo el curso 2024/2025, combinó trabajo musical y organizativo. En los días previos al viaje, del 29 de agosto al 2 de septiembre, los jóvenes músicos realizaron ensayos intensivos para perfeccionar el paso de desfile, la coordinación estética y la calidad interpretativa requerida para actuar en un escenario de prestigio internacional. Bajo la dirección de Miguel Ángel García Cruz y José Antonio Caballero Rodríguez, los estudiantes, con edades entre 8 y 14 años, demostraron disciplina y creatividad durante toda la actuación.

Además de la actuación en Disneyland, el viaje incluyó visitas culturales por la ciudad de París, permitiendo a los alumnos descubrir algunos de sus monumentos más emblemáticos, así como jornadas de convivencia que fortalecieron la amistad y el espíritu de grupo.

La experiencia ha supuesto un importante impulso en la formación musical y personal de los estudiantes, quienes regresan satisfechos de haber representado al Conservatorio de Salamanca y a la educación musical de Castilla y León en un entorno internacional, combinando aprendizaje, cultura y compañerismo en una experiencia inolvidable.