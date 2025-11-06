Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Pleno del Ayuntamiento de este jueves. OBES

El Ayuntamiento reduce a la mitad los incumplimientos en los accesos a la zona peatonal, pero aún hay 400 diarios

«El tráfico se ha reducido, los datos de cumplimiento mejoran y el sistema funciona», resumió Ángel Molina

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:16

El Ayuntamiento de Salamanca ha logrado reducir a la mitad los incumplimientos en los accesos a la zona peatonal, pasando del 4 % al 2,2 %, según los datos facilitados por el concejal de Tráfico, Ángel Molina, durante el Pleno Municipal de este jueves.

En respuesta a una pregunta del concejal de Vox, Ignacio Rivas, sobre el funcionamiento del sistema de control, Molina explicó que, aunque se registran unos 400 accesos indebidos diarios, estos representan apenas el 2 % de los 20.100 tránsitos autorizados, lo que demuestra —dijo— que «la mayoría de los conductores cumple las normas».

El edil destacó que desde la puesta en marcha del nuevo modelo de control, antes del mes de julio, se ha producido un descenso medio de 8.000 vehículos diarios en el centro histórico, lo que atribuyó al proceso de adaptación y a la prórroga de seis meses concedida por el Ayuntamiento para regularizar los permisos.

«El tráfico se ha reducido, los datos de cumplimiento mejoran y el sistema funciona», resumió Molina, que reprochó el «radicalismo ofensivo» de quienes cuestionan la eficacia de las medidas.

Por su parte, Rivas reprochó al Gobierno municipal el «afán recaudatorio» del Ayuntamiento.

