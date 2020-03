Así queda la atención a personas sin recursos en Salamanca

La pandemia ha afectado a las organizaciones sociales encargadas de atender a personas sin recursos, que han tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias para seguir ofreciendo un servicio vital para numerosos salmantinos. La atención a personas sin hogar o la distribución de alimentos gratuitos se mantiene, aunque con las limitaciones lógicas para intentar evitar posibles contagios.

Cruz Roja, por ejemplo, ha reducido la capacidad del centro de emergencias para atender a los “sin techo”. Para mantener las distancias recomendadas por los expertos, en lugar de acoger hasta 25 personas, como era habitual, estos días solo pueden recibir a entre 16 y 18. “Hemos tenido que dividir zonas comunes y adaptarnos a lo que recomiendan las instituciones sanitarias”, explica Javier Vicente, coordinador provincial de la ONG. Además, han endurecido las normas de higiene. “Nadie entra al centro sin lavarse antes las manos con un gel de alcohol. Y, una vez dentro, van directamente a los baños para realizar una higiene más completa”, asegura. La atención individual continúa de momento.

Cáritas también ha tomado medidas en varias de sus instalaciones en Salamanca. En el centro de día para personas sin hogar ha limitado la capacidad a 12 personas y establecido turnos. En residencias como Padre Damián o Casa Samuel, ningún residente sale y solo tienen permitida la entrada los trabajadores. La atención primaria ha continuado en los últimos días, pero solo con cita previa, y a expensas de lo que decidan las autoridades en los próximos días para contener la pandemia.

El Banco de Alimentos tiene previsto continuar, mientras se lo permitan, con el reparto de comida a las asociaciones que colaboran con ellos. Hay que tener en cuenta que de la organización dependen más de 7.000 salmantinos. Su presidente, Godofredo García, indica que, si fuera necesario, podrían atender a personas de municipios pequeños en los que se han suspendido los mercadillos, si así lo piden las instituciones.

En la ONG Cajas Solidarias, suspendieron el sábado temporalmente el reparto de alimentos para evitar la acumulación de unas 300 personas en el almacén. No obstante buscan medidas para realizar el reparto escalonado e individual en los próximos días y evitar acumulación de personas para que los más desfavorecidos no queden desabastecidos en esta coyuntura de crisis. No obstante, las personas vulnerables vivirán a partir de ahora una situación aún más crítica. “Todas aquellas familias que sobrevivían de pequeños trabajos los están perdiendo y tienen mucho miedo porque no van a poder pagar sus alquileres. Las personas que han solicitado asilo no pueden regresar a sus países porque se juegan la vida y los que han venido por la situación económica, tienen una deuda que pagar y no pueden regresar. La situación se va complicar para los más vulnerables”, advierte Javier García, responsable de Cajas Solidarias, una entidad que hace ya varios días ha lanzado una iniciativa para ofrecer personas con formación sanitaria y con experiencia en cuidado de niños y ancianos para quien lo necesite en estos días de aislamiento que se avecinan.

Por último en el Comedor de los Pobres han abierto sus instalaciones para atender desde la puerta una a una, a todas las familias necesitadas pero que tienen un techo y entregarles todos los alimentos y existencias disponibles en los almacenes para garantizar que no les falte lo esencial. La atención de emergencias seguirá vía telefónica aunque la ayuda a los sin techo, que es un grupo más reducido, es lo que sigue en el aire a falta de saber cómo se aplicarán las medidas del Gobierno.