Así es un día en el Mercado Central de Salamanca

No ha amanecido aún cuando los vendedores del Mercado Central vuelven con sus furgonetas de hacer sus compras diarias en Mercasalamanca. Cuando para muchos ciudadanos aún están “poniendo las calles”, como reza el dicho popular, junto a la Plaza Mayor empieza a bullir una vieja construcción más que centenaria y que, pese a sus achaques y sucesivas restauraciones, se renueva cada día como templo de sabores, de olores y de vida.

El Mercado Central de Abastos de Salamanca se inauguró el 15 de abril de 1909, atendiendo a la necesidad en la época de concentrar y especializar el comercio. Tras once años de proyecto y ejecución, el arquitecto Joaquín Vargas Aguirre dirigió una obra que contó con un presupuesto de 429.298 pesetas. La construcción, de 44 por 40 metros y dos plantas sobre un solar de 2.030 metros cuadrados, se enmarcaba estilísticamente en la primera “Arquitectura del Hierro”.

“Lo más duro es levantarme a las 5 y media. Pero voy a trabajar con alegría”, dice Munir, frutero

Hasta 1982, durante el mandato de Jesús Málaga, el ya viejo edificio no fue objeto de la primera gran restauración. La última actuación para renovar el edificio del Mercado central se produjo hace cuatro años. En 2015, las instalaciones se cerraron durante cuatro meses para ejecutar una reforma estructural del edificio, que incluyó la impermeabilización del suelo, cambio de tuberías e instalación eléctrica, restauración de bóvedas, reforma de los servicios y arreglo de la fachada exterior. La inversión de 600.000 euros aportada por los propios empresarios incluyó finalmente la renovación de los puestos de venta. Queda pendiente para el futuro la reforma de la cubierta y una restauración a fondo de las fachadas exteriores.

El sábado es el día de más actividad y el lunes —cuando no hay pescado— el más flojo. Rocío y Manu atienden una pescadería, un negocio familiar cuyo origen se remonta a cuatro décadas y por cuya gestión han pasado ya varias generaciones. Cada mañana, estos dos compañeros de trabajo reciben el pescado que traen del Merca y extienden el hielo, “ocho sacos, unos veinte kilos. En verano hace falta más”, apunta Manu. Una empresa suministra diariamente a los puestos del Mercado central el hielo que precisan los productos efímeros para su adecuada conservación. Una vez descargado el pescado, entre ambos colocan las piezas, luego ponen los precios, preparan el cambio y esperan la llegada de la clientela.

Hoy el Mercado es un espacio agradable, convertido en punto de encuentro diario para una clientela más o menos habitual y con un cierto perfil definido por los nuevos hábitos de consumo. “Lo que más vienen son personas mayores de 45 o 50 años. Jóvenes hay menos, aunque si hay muchos estudiantes orientales”, cuenta Munir. Esta impresión sobre el perfil de edad de la clientela es compartida por Alberto y Adela, que regentan un puesto de encurtidos y bacalao. “Los sábados se nota un cambio, porque es cuando pueden venir al Mercado quienes no pueden hacerlo el resto de la semana por su horario laboral”, añade.

“Cuando se te duermen las manos es cuando te puedes cortar” (Rocío y Manu, pescaderos)

Para los vendedores del Mercado Central, la relación diaria con la clientela resulta ser uno de los aspectos más gratificantes de su trabajo. “Aunque aquí pasemos frío, el trato con el público está bien. Es verdad que a veces hemos de poner buena cara aunque tengamos un mal día, pero está bien. Desde su experiencia junto a las frutas y verduras, Munir comparte esta visión. “Lo que más me gusta de mi trabajo es el trato con la gente. Conozco a todos mis clientes habituales por su nombre”. Alberto, en los encurtidos: corrobora: “Quienes vienen a un comercio de este tipo son gente encantadora. Por eso este trabajo a mi no me quema, saco bien el jornal y vengo a trabajar a gusto”

El Mercado Central cuenta actualmente con 54 puestos de alimentación, encurtidos y salazones, panaderías, aves, huevos y caza, frutas y verduras, pescados y mariscos, carnes, embutidos y jamones, gastrobares, casquerías y otros establecimientos de servicios. La planta alta, a la que se accede por la puerta principal frente a los Portales de San Antonio, tiene el mayor grado de ocupación, un 97%. En la planta baja, a la que se entra por el resto de puertas laterales, cuanta con 13 puestos de venta, mientras que en el exterior del edificio hay cinco tiendas.