Ana Fernández Sesma: “El covid aún no es como la gripe pero se tratará así porque la situación no es manejable”

“Debido a la enorme cantidad de casos, muchos de ellos leves, por ser en personas ya vacunadas o con inmunidad por infección previa, y a la escasez de recursos y de personal para hacer cribados, llegará un momento en que será necesario seguir a las personas con riesgo de enfermedad grave, principalmente personas mayores y aquellos con patologías previas, para un mejor manejo de los casos en hospitales y para evitar colapso de la Atención Primaria ”, comenta la experta, aunque no pone fecha al momento en el que, desde su punto de vista, se debe producir ese cambio.

La catedrática vinculada a Salamanca, concretamente a la ciudad de Béjar , está convencida de que, pese a que el momento no es el idóneo, en poco tiempo se va a hablar de la covid como de la gripe y se le dará el mismo trato, aunque Ana Fernández Sesma no está de acuerdo en que ese tratamiento se produzca de forma inmediata.

“Esto todavía no es como la gripe, pero se va a empezar a tratar como si lo fuera porque no es manejable tal y como esta la situación ahora”, asegura Ana Fernández Sesma, la prestigiosa viróloga del Hospital Monte Sinaí de Nueva York respecto a la idea defendida por el Gobierno de España que avaló solo una sociedad médica .

“Llegará un momento en que solo será necesario seguir a las personas con riesgo de enfermedad grave”

Esta visión no es exclusiva de Ana Fernández Sesma, otros virólogos formados en la Facultad de Biología de Salamanca consideran que debería replantearse este planteamiento. Es el caso de Estanislao Nistal, profesor en la Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo - CEU. “Si aplicamos ahora mismo la estrategia de gripe con la cantidad de casos que hay y la saturación de las UCI, y no ponemos medidas de contención, el problema se puede extender y haber más problemas de los que serían preferibles”, advierte el especialista en Microbiología y va un paso más allá al asegurar: “Al no estar haciendo diagnóstico a todos los posibles contagiados, estamos en un momento intermedio”.

Además, Estanislao Nistal indica: “La estrategia de la gripe significaría hacer solamente un análisis relativo de cuánto virus está circulando y qué virus, sin ninguna medica de prevención o salud pública que previniese que el problema se pudiese prolongar en el tiempo”, por lo que insiste: “Lo veo algo prematuro, quizá en ocho o diez semanas estemos con una incidencia mucho menor, pero yo pasaría a esa estrategia después de las terceras dosis y de que empezase la primavera”. Incluso en esa situación, el experto considera que habría que crear un sistema que sirviese para reaccionar rápidamente en sitios como residencias,” una herramienta que permitiese tomar medidas de salud pública de manera rápida en caso de necesidad, no solo vigilancia”.