Los virólogos salmantinos recelan de la estrategia del contagio masivo para inmunizarse

Son varios los países que han adelantado su intención de fomentar un contagio masivo, aprovechando la teórica menos agresividad de la variante ómicron, con el fin de lograr la inmunidad global. Una idea que ha despertado discrepancias entre los virólogos sobre el ‘fondo’ y la ‘forma’ del proyecto.

El epidemiólogo de la Universidad de Salamanca, Luis Félix Valero, considera que “la inmunización masiva por infección natural no es una estrategia eficiente para el control de la pandemia” y recuerda que al comienzo de la pandemia, algunos países optaron por esta vía “y no han conseguido el efecto colectivo deseado”. Además, apunta que “el aumento de la incidencia sin control ocasionaría un número de casos tan alto que presionaría aún más a los sistemas sanitarios y afectaría a otros sectores, no solo a la sanidad”, en alusión a la ola de bajas laborales que podrían colapsar la economía.

El virólogo y profesor de Microbiología, Estanislao Nistal, cree que “Reino Unido ya lleva haciéndolo varios meses, aunque no lo dice claramente, pero deja que el virus circule y la gente se contagie”. Nistal cree que la estrategia de Israel -que también ha anunciado esta idea- es diferente “porque allí apuestan fuerte, y cuanto antes, por una vacunación muy alta como la mejor forma de afrontar el virus”. Es decir, quieren que la gente se lance a por ómicron, pero que se lancen con paracaídas.

Estanislao Nistal hace una previsión de cómo podría evolucionar la estrategia de Israel: “Lo esperable sería que a medida que el virus esté circulando, te contagies, pero la infección no sea muy fuerte y la inmunización que se vaya generando así ya no sea contra la proteína F, sino que con la infección natural generas inmunidad frente a todas las proteínas, de manera que vengan nuevas variantes, o no, el virus ya no tiene que cambiar la proteína F para saltarse tus defensas, sino muchas más cosas, lo que hará que tengamos cobertura frente a otras variantes del virus que ahora no están contempladas en la vacuna”.

Aún así, el virólogo advierte que el comportamiento de los virus respiratorios hace muy difícil una vacunación definitiva: “Si quieres una inmunización que te proteja completamente del virus te encuentras con el obstáculo de que vuelve cada cierto tiempo y te pillas el catarro una y otra vez, pero lo importante es que sea solo un catarro”.

¿Quedará reducido el covid a un catarro estacional? “Eso es lo que debería de pasar de aquí en adelante a todas las personas que tengan inmunidad frente al virus, a no ser que la inmunidad celular vaya decreciendo tanto en el tiempo que veamos que lo que ahora es un catarro dentro de una serie de años sea algo más grave de nuevo. Aún no sabemos cómo se comportará la vacuna en el tiempo, pero lo que se debe esperar es que sea como un catarro”, afirma Nistal.

Flurona

Ahora entra en juego la amenaza de la coinfección: coronavirus y gripe. Los especialistas recuerdan que “no es nada nuevo” y que muchos de los catarros comunes que se adquieren en invierno son, en realidad, otro tipo de coronavirus no tan peligrosos como este.