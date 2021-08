La viróloga Ana Fernández-Sesma, candidata al título de Bejarana Ilustre de 2021

Fue en una reciente reunión celebrada de forma telemática con presente de los partidos PSOE, PP, Tú Aportas y entidades como el Consejo de la Juventud y la Cámara de Comercio y el sindicato CC.OO. Y por tercer año consecutivo, la decisión de la Comisión Mixta llegó con polémica por la falta de acuerdo entre los asistentes. La mayoría votó a favor de conceder el título de Bejarana Ilustre a la viróloga bejarana pero el PP quiere ir más allá en el reconocimiento a la experta y propuso la concesión de la medalla de la ciudad. Así lo ha manifestado su portavoz, Alejo Riñones, que destacó la abstención de su grupo por no estar de acuerdo.

Todas estas propuestas serán debatidas por el pleno del Ayuntamiento y, preguntado el Partido Popular de Béjar por su postura, el portavoz Alejo Riñones afirmó ayer que “tendremos que estudiar nuestra postura porque no estamos de acuerdo con el desarrollo de este tipo de reconocimientos”. Además, aseguró que “la Comisión Mixta es un camelo ya que lo llevan consensuado entre ellos” y, añadió que “no hay participación ciudadana” ya que no acudieron las asociaciones vecinales a la reunión. Finalmente, acusó al PSOE de “mucha palabrería sobre la participación ciudadana, el consenso y la transparencia cuando estaban en la oposición pero no se acuerda ni de la oposición ni de la ciudadanía cuando están gobernando”.