Álvaro Juanes, presidente de la Asociación de Hostelería salmantina: “La ampliación de las terrazas tuvo su origen en Salamanca”

Álvaro Juanes está a punto de acabar sus tres años al frente de la Asociación de Hostelería de Salamanca, un mandato que por su intensidad le ha cundido como seis. Aunque podría presentarse a las próximas elecciones de la organización, cumple su palabra y dejará paso a nuevas caras. La pandemia de la covid le ha obligado a aprender sobre la marcha a negociar con las administraciones, a calmar ánimos entre sus compañeros en los momentos más tensos y a inventar mejoras para que los cientos de familias que viven del sector no se quedaran en la estacada.

–¿Cuando empezó el mandato en junio de 2019 estaba entre sus prioridades enfrentarse a una pandemia?

–Por supuesto que no. Ni lo imaginaba. Ha sido un mal sueño que parece que ya superamos.

–¿La pandemia ha impedido cumplir su programa?

–Hizo cambiar las prioridades. Planificábamos en base a lo que vivíamos. Con respecto al programa, hemos lanzado la central de compras que funciona cada vez más. Es ahora, cuando todo se estabiliza, cuando hay que dar un empujón a las labores comunes que comenzamos. Hemos seguido con otras iniciativas a nivel gastronómico, como el concurso de tortillas, el Foro del Ibérico, rutas micológicas, concurso de tapas...

–Entre sus prioridades estaba potenciar los negocios de la provincia, no solo de la capital.

–Al final nosotros no hemos distinguido ni siquiera entre asociados y no asociados. Se abrieron muchos canales de comunicación como el de Telegram, con más de 500 participantes. Las acciones emprendidas han servido a todos, no hemos dejado sin asesorar y ayudar a ningún compañero porque no fuera asociado. Se ha trabajado también a través de la junta directiva de la confederación y de CES, con un gran equipo. Nada más comenzar la cuarentena ya teníamos las primeras reuniones con el Ayuntamiento de Salamanca en materia de reordenación del tráfico y de terrazas que ha servido para mantener a muchas familias a flote de empresarios y trabajadores.

–Entre las imágenes nacionales de la pandemia está el plante de la hostelería salmantina en la Plaza y la campaña “Se Traspasa”, ¿qué otras han tenido repercusión en todo el país?

–En Salamanca nació una campaña contra la violencia de género en ocio nocturno, de la que se hicieron eco varios puntos a nivel nacional. También hemos desarrollado campañas sociales, como la del autismo con entidades nacionales, la creación de cartas en braille y “Salamanca de noche”, con filtros de calidad. Pero sobre todo destaca la ampliación de las terrazas, que tuvo su origen en la capital charra y que se ha replicado en prácticamente toda España. Todas las ciudades empezaron a utilizar este mecanismo de uso de espacios públicos, algo que ha supuesto un esfuerzo para todos los ciudadanos. Eso hay que agradecérselo, también al Consistorio, que afrontó un esfuerzo recaudatorio. Tenemos que dar las gracias a la ciudad por ser comprensiva y aún tenemos que pedir paciencia.

–El concejal de Turismo, Fernando Castaño, se convirtió en su gran valedor.

–Es cierto. Pero el agradecimiento debe ser extensivo al resto de los representantes municipales. Hemos sentido el apoyo de todos desde su posición. Fernando nos ha acompañado en muchas concentraciones, ha sido el primer hostelero. También hay que agradecer la labor de Fernando Rodríguez, edil de Hacienda, y de Fernando Carabias, de Seguridad, su esfuerzo para poner en marcha todo. Hemos podido hablar y pedir apoyo a todos los partidos.

–¿Qué medida ha sido clave?

–La decisiva para nosotros para trabajar ha sido la ampliación de las terrazas.

–¿Con qué momento se queda?

–Precisamente con este instante. Ahora soy capaz de analizar con perspectiva todo lo que he vivido, todo el proceso y trabajo que hemos abordado. Me voy con la gran satisfacción de haber conseguido con éxito un reto que se convirtió en personal. Mucha gente de mi entorno me pedía que lo dejara, tengo negocios, una hija pequeña y muchos compromisos. Pero depende del carácter de las personas el acabar lo que empiezas y me vi en la responsabilidad de arropar a mis compañeros y estar donde tenía que estar: al frente de una lucha muy dura. Me vi en la responsabilidad de continuar al frente.

–En esta fase de recapitulación, ¿qué te gustaría haber hecho?

–Haber tenido más tiempo para mi vida personal. Han sido dos años dedicado solo al cargo.

–¿Cómo acaba la asociación el mandato?

–Ha salido reforzada, no solo con más socios, sino como institución defensora de los derechos de un sector básico y fundamental en Salamanca. Blindada como institución para los restos después de haber sabido procesar situaciones muy complejas y haber reivindicado frente a cualquier tipo de gobierno e institución. Hemos tenido capacidad y preparación, tanto la junta directiva como el equipo técnico, y el arrojo para sentarnos con diputados de congreso, consejeros, jurídicos... Cada día he intentado actualizarme para estar capacitado en la toma de decisiones en cualquier momento, a veces en festivo o fuera de las horas laborables. Tengo que agradecer a los miembros de mi junta directiva la confianza que han depositado en mí. Han sido momentos tensos también entre nosotros, porque la tensión se vivió en todas partes y en todos los sectores, pero aún así hemos sabido coordinarnos y que hubiera una sinergia práctica que nos ha llevado a acometer todo esto. Nos ha servido de mucho la amistad que tenemos desde la infancia, en algún caso.

–¿Qué perfil te gustaría que tuviera el nuevo presidente?

–Creo que si es alguien de mi junta directiva, cualquiera va a tener un buen perfil. La experiencia de la covid la hemos vivido todos, sabemos cómo actuar, cómo desenvolvernos y qué tenemos que hacer. Quizá, como todo, hay que evolucionar hacia mejor, ahora es tiempo para ello. Antes teníamos una situación extrema en la que solo pensábamos cómo salir de esto. Ahora espero que podamos tener más tiempo y menos tensión. A este respecto he dejado anclado un proyecto, creo que importante para Salamanca, como es la Feria de Hostelería que tendrá una repercusión en todo el sector servicios y en marketing para la ciudad.