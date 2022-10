“Allí no comía bien”: La venezolana que abrió su propia tienda en Garrido para recuperar a su hija

Diana Carolina decidió darle un giro a su vida en abril. Dejó de ser empleada en una tienda de ropa para abrir su propio negocio. Se dio de alta como autónoma para gestionar su horario y lograr su meta: traer a su hija de 12 años de Venezuela. “Ella venía en marzo yo empecé con la tienda en abril. No podía traerla y que afrontara la integración en otro país prácticamente sola, porque antes trabajaba de lunes a domingo”, relata la mujer.

Traer a su hija a España era una prioridad que consiguió gracias a la ayuda de Cruz Roja Salamanca, en concreto a través de su programa Impulsa de apoyo al autoempleo y a la consecución de microcréditos. Detrás de este recorrido no solo está un interés de estabilidad, hay una dura historia de supervivencia básica.

Su hija no solo puede acudir aquí al instituto y en un futuro a la Universidad, “también puede comer, algo importante para el desarrollo de un niño”. Y es que la situación económica de su familia en Venezuela no es buena, a pesar de la ayuda que les envía Diana Carolina.

Hambre

“Con el dinero que les mandaba allí no les llegaba para nada y aquí podemos comer todo el mes de sobra”, explica. “La inflación les está matando de hambre, es muy penoso. Una mensualidad media ronda los 300 dólares y un mercado básico ronda entre los 500 y los 600 dólares”. Tras varios meses en España su hija ahora tiene “paz mental”.

“Dice que lo mejor que le ha podido pasar es haberse venido”, añade Diana Carolina, ya que ha empezado las clases en el instituto y está muy integrada. Ella, por su parte, está contenta con su negocio. “La gente de Garrido me han recibido muy bien. Montar un negocio no es fácil, pero he tirado poco a poco durante estos seis meses, además de poder atender a mi hija”. En su tienda no solo vende ropa, zapatos y complementos, también ofrece un extra de asesoramiento para outfits completos para eventos.