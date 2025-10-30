La AEMET confirma el tiempo para el fin de semana: «Nos afectará un frente frío» Las precipitaciones volverán a la capital durante el viernes y el sábado

La Gaceta Salamanca Jueves, 30 de octubre 2025, 11:23

Las temperaturas otoñales siguen presentes en Salamanca, eso sí y como confirman desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), «con un comportamiento muy cálido para la época del año».

«Continuamos con el tiempo otoñal, hoy será una jornada de transición, con nieblas matinales y abundante nubosidad pero sin precipitaciones, vientos flojos a moderados del sur y temperaturas suaves», asegura el delegado de la AEMET en Castilla y León, Manuel Mora. Las máximas de hoy se situarán en torno a los 20 grados mientras que las mínimas bajarán hasta los seis grados en la capital.

Como asegura, las precipitaciones que tan presentes han estado a lo largo de esta semana regresarán mañana con un nuevo frente. «El viernes nos afectará un frente frío, asociado a una borrasca atlántica, que dejará precipitaciones principalmente en la mitad oeste de la provincia, las temperaturas mínimas ascienden y las máximas descienden, con vientos moderados del sur», asegura, explicando que por el momento no se esperan avisos en la provincia para estos días.

Por su parte, el sábado se mantendrá la inestabilidad protagonista en estos días, ya que continuarán las lluvias y chubascos que podrían ser moderados. También continuarán los vientos moderados del sur y las temperaturas descenderán ligeramente, «pero manteniéndose en valores normales para la época».

Será el domingo cuando continúe este descenso de las temperaturas, con mínimas de cinco grados y máximas que no subirán de los 15 grados. «Es muy probable que se inicie un periodo de estabilidad, al menos hasta el martes sin precipitaciones y las temperaturas asciendan progresivamente al avanzar la semana», reconoce Manuel Mora sobre la predicción de la próxima semana.

Como reconcen desde la AEMET, octubre está teniendo un comportamiento muy cálido, «con temperaturas máximas y mínimas por encima de su valor normal para este mes».

Además, al margen de las lluvias de este fin de semana, de momento no se espera un periodo de lluvias significativas.