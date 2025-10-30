Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nieblas y frío en el centro de Salamanca. LAYA

La AEMET confirma el tiempo para el fin de semana: «Nos afectará un frente frío»

Las precipitaciones volverán a la capital durante el viernes y el sábado

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:23

Comenta

Las temperaturas otoñales siguen presentes en Salamanca, eso sí y como confirman desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), «con un comportamiento muy cálido para la época del año».

«Continuamos con el tiempo otoñal, hoy será una jornada de transición, con nieblas matinales y abundante nubosidad pero sin precipitaciones, vientos flojos a moderados del sur y temperaturas suaves», asegura el delegado de la AEMET en Castilla y León, Manuel Mora. Las máximas de hoy se situarán en torno a los 20 grados mientras que las mínimas bajarán hasta los seis grados en la capital.

Como asegura, las precipitaciones que tan presentes han estado a lo largo de esta semana regresarán mañana con un nuevo frente. «El viernes nos afectará un frente frío, asociado a una borrasca atlántica, que dejará precipitaciones principalmente en la mitad oeste de la provincia, las temperaturas mínimas ascienden y las máximas descienden, con vientos moderados del sur», asegura, explicando que por el momento no se esperan avisos en la provincia para estos días.

Por su parte, el sábado se mantendrá la inestabilidad protagonista en estos días, ya que continuarán las lluvias y chubascos que podrían ser moderados. También continuarán los vientos moderados del sur y las temperaturas descenderán ligeramente, «pero manteniéndose en valores normales para la época».

Será el domingo cuando continúe este descenso de las temperaturas, con mínimas de cinco grados y máximas que no subirán de los 15 grados. «Es muy probable que se inicie un periodo de estabilidad, al menos hasta el martes sin precipitaciones y las temperaturas asciendan progresivamente al avanzar la semana», reconoce Manuel Mora sobre la predicción de la próxima semana.

Como reconcen desde la AEMET, octubre está teniendo un comportamiento muy cálido, «con temperaturas máximas y mínimas por encima de su valor normal para este mes».

Además, al margen de las lluvias de este fin de semana, de momento no se espera un periodo de lluvias significativas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La solución de la Junta para quienes se quedan sin plaza en los autobuses gratuitos por no poder reservar
  2. 2 Jorge Rey advierte de una alerta roja que marcará la semana: «Arrasará y se podrán acumular más de 100 litros»
  3. 3 La Fiscalía de Salamanca sienta en el banquillo a un depredador sexual que grababa a mujeres por debajo de la falda
  4. 4 La Audiencia provincial ratifica la condena al ex alcalde de Vitigudino por el accidente laboral de un trabajador municipal
  5. 5 Movilización de los Bomberos por un incendio en un chalet de Valdelagua
  6. 6 Las dos provincias de Castilla y León que están en aviso amarillo este miércoles
  7. 7 Este es el horario excepcional que tendrá Mercadona para el festivo del 1 de noviembre
  8. 8 Tariq, de una semana en patera a la esperanza en Salamanca: «Quiero trabajar, tener mi vida aquí y ayudar a mi familia»
  9. 9 Roberto Brasero avisa de lo que viene: «Llegarán con trombas marinas y pequeños tornados»
  10. 10 La fecha marcada en rojo para las familias con empleadas del hogar

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La AEMET confirma el tiempo para el fin de semana: «Nos afectará un frente frío»

La AEMET confirma el tiempo para el fin de semana: «Nos afectará un frente frío»