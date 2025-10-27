Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Panorámica del segundo punto más frío de España.

El punto de Castilla y León que se congela este lunes: el termómetro tiritó a -5 grados

La Región ha registrado cinco de las 10 temperaturas más bajas de toda España

E.P.

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:46

Comenta

Cinco estaciones meteorológicas de Castilla y León han registrado temperaturas mínimas en la mañana de este lunes, 27 de octubre, que se sitúan entre las diez más frías de todo el país, encabezadas por Cap de Vaquèira (Lleida) con -6,3 grados seguida por Puerto el Pico (Ávila) en segundo lugar con -5,3 grados.

Además y según figura en la información sobre las temperaturas de este lunes en la web de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), recogidas por Europa Press, tres de las cinco mínimas más bajas del país corresponden a estaciones de la Comunidad.

Así, tras Cap de Vaquèira y Puerto el Pico figuran las estaciones de Astún (Huesca) y Reinosa (Cantabria) con -4,3 y -3,6 grados, seguidas de Sanabria (Zamora) y Cuéllar (Segovia), las dos con -3,5 grados. Le sigue Palacios de la Sierra (Burgos), con -3,3 grados, y cierra el ranking de las diez mínimas del país Vinuesa (Soria), con -2,9 grados, como Martinet (Lleida).

