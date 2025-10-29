Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Varios vehículos circulan por una carretera de Salamanca en un día lluvioso. E. P.

Las dos provincias de Castilla y León que están en aviso amarillo este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología alerta de precipitaciones de hasta 40 milímetros en 12 horas

E. P.

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:26

Las provincias de Ávila y Salamanca permanecerán este miércoles, 29 de octubre, en aviso amarillo por la posibilidad de fuertes lluvias que podrían alcanzar los 40 mililitros en un periodo de 12 horas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de Europa Press.

El riesgo de estas precipitaciones se centra en el Sistema Central y el sur de ambas provincias desde las 20:00 horas de este martes hasta las 23:59 horas del miércoles.

Además, en las mismas zonas, continúa activo otro aviso por lluvias que podrían acumular hasta 15 milímetros en la misma franja horaria.

