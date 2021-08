7 semanas para someterse a una operación si has tenido covid

El estudio comenzó a comprobar que “si se operaba un paciente con covid su mortalidad era muy elevada” y sobre todo las “complicaciones respiratorias” que llegaban a afectar hasta a la mitad de los pacientes. Con esos datos, se comenzaron a extraer conclusiones sobre cuál era el momento idóneo que había que esperar para demorar una intervención ya programada. “Se incorporan en la observación todo tipo de cirugías y se obtiene el dato: a partir de la séptima semana en pacientes asintomáticos y si sigue con clínica se debe esperar incluso más para no aumentar los riesgos”, subraya el cirujano Trébol López. Esta espera de siete semanas sobre todo está dirigida a operaciones que se pueden demorar, pero que requieren una intervención lo más pronto posible . En el resto de casos se aconseja demorar la intervención lo máximo posible extendiéndose incluso a las diez semanas para evitar cualquier tipo de complicación si la lesión es benigna.

Este número no es aleatorio . El Hospital de Salamanca ha participado en un estudio mundial abanderado por Inglaterra en el que han aportado datos de un centenar de pacientes de todas las cirugías donde se establecía esta fecha como máxima. El coordinador del proyecto en Salamanca ha sido el cirujano Jacobo Trébol López. “Nada más comenzar la pandemia comenzaron a surgir interrogantes, ¿en qué medida la epidemia afecta a los pacientes que se operan en el ámbito de la cirugía? ¿Si cogen el virus se pueden operar o no? Empezamos 500 hospitales en todo el mundo a recoger datos sobre la observación a los pacientes”, detalla el jefe del servicio de Cirugía, Luis Muñoz Bellvís. El registro de pacientes en el Hospital comenzó a realizarse en el mes de junio tras la aprobación del comité ético de investigación.

Los cirujanos destacan que durante la primera fase del confinamiento tuvieron la ventaja de contar con el Hospital Virgen de la Vega para realizar cirugías de cáncer no demorables, una situación que no ocurrió en otros hospitales. “Hay muchos centros con un solo área sanitario que se arrepienten de no haber podido tenerlo”, inciden. A pesar de ello, reconocen que también lamentaron que algunos pacientes por “miedo al covid” optaron por aplazar sus operaciones y el daño fue peor. Trébol destaca el trabajo de todo el servicio de Cirugía así como el Hospital ya que al trabajo sanitario se ha sumado todas las aportaciones de investigación como ésta que han ayudado a conocer mejor cómo actuar ante una pandemia desconocida.