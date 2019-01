La mejor médica del mundo, en Salamanca: "Tenemos una excelente Atención Primaria muy maltratada"

"Tenemos una excelente Atención Primaria muy maltratada". Con el aval que le acredita como la mejor médica de familia del mundo por la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA World), la doctora Verónica Casado Vicente realizó este jueves en Salamanca una radiografía de la primera línea de la atención sanitaria tanto en Castilla y León como en el conjunto del país.

Referente para la comunidad médica, la profesional defendió la labor de los profesionales mientras que tiraba de las orejas a las administraciones encargadas de gestionar la Sanidad. "Hay profesionales muy buenos y comprometidos, y quizás esa ha sido nuestra debilidad por no lesionar a los pacientes y no ir a la huelga... aunque no les beneficiamos si tienes que ver 50-55 pacientes diarios", reflexionó Casado.

Y es que uno de los principales referentes de la Atención Primaria a nivel mundial cargó contra la "reducción de recursos humanos y de financiación" que ha sufrido este sector sanitario. "No se ven problemas banales, sino al paciente crónico, patológico, frágil, polimedicado. Si ahogas al médico de familia, ahogas todo el sistema sanitario", criticó Casado.

