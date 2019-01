El peor final para la lucha de los trabajadores de la Hispano Textil

La plataforma de extrabajadores de Hispano Textil, que llegó a congregar a más de 150 personas de los 300 obreros que se quedaron en la calle tras el cierre de la fábrica en 1993 convocaron este jueves a sus integrantes para marcar el cierre de un ciclo de 26 años de espera para poder cobrar los 37 millones de pesetas (más de 222.000 euros) que aún se les debe de la última nómina.

La reunión marcó el cierre de un ciclo porque, según señalaron los portavoces, "no creemos que podamos reclamar ya y vemos que no hay solución". Una solución que no llega para este grupo de extrabajadores que pusieron su problema en manos de un abogado particular. Los que tramitaron el despido por los sindicatos, prácticamente otros 140 trabajadores, sí han podido cobrar del Fogasa. Los de la plataforma, por el contrario, no han cobrado y ven esfumada esa posibilidad.

