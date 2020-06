Turismo de terraza sí, excursiones, no y controles para que se cumpla. Así se podrá visitar la provincia de Salamanca este fin de semana

No hay peor normativa que aquella que incita a la confusión, ni orden más nefasta que la que provoca aún un mayor desorden. Y esto es lo que está ocurriendo con la orden ministerial de 30 de mayo para la flexibilización del estado de alarma y su transición hacia la nueva normalidad. Su carácter ambiguo, unido a la gran cantidad de incongruencias que encierra, está provocando enorme incertidumbre y desconcierto entre los ciudadanos, al tiempo que malestar y no poco cabreo. Al menos en una materia tan relevante como es el turismo, un sector tan importante y fundamental para una provincia como Salamanca, que vive por y para el turismo.

Anclada aún en los postulados que marcan la fase 1, la provincia de Salamanca no puede desarrollar todo su potencial. Y lo que es más grave, los ciudadanos —de momento solo turismo local— no saben en estos momentos qué pueden y qué no pueden hacer en su visita a esos lugares emblemáticos de la provincia. Saben que pueden desplazarse, sí; e incluso tomarse un café o una cerveza en una terraza. También pasear por el casto histórico y admirar sus monumentos. Pero poco más. Si no son del lugar, no podrán pasear por el campo, ni menos aún perderse por alguna de sus rutas de naturaleza.