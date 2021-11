Tensión en el pleno de Cabrerizos por la devolución de una subvención a la Diputación de 46.000 euros

La sesión extraordinaria del pleno de Cabrerizos, que habían convocado los cinco ediles de la oposición, sirvió para que pidiesen explicaciones al equipo de Gobierno sobre varios puntos, aunque el más destacado fue la devolución que ha tenido que realizar el Consistorio a las arcas de Diputación de 46.280 euros procedentes de una subvención del Plan Sequía por una obra de captación de agua en el Tormes que no se ejecutó, y por la que ahora además se reclaman al Ayuntamiento otros 4.155 euros de intereses de demora. La postura común de los concejales de la oposición fue exigir al equipo de Gobierno la documentación sobre el trabajo que se ha realizado con la Confederación Hidrográfica del Duero desde 2016 (CHD) para poder analizar qué ha ocurrido.

Según relató el edil popular Jose Ángel García, “la subvención se ha vuelto a solicitar y el equipo de Gobierno lleva desde marzo peleando con la CHD para que nos aclaren qué dudas tiene sobre el proyecto de la nueva captación de agua en el Tormes, Ahora se van a enviar nuevos planos porque la CHD ha indicado sus dudas sobre la geolocalización de las tomas de agua para consumo humano”. El alcalde en funciones, Jesús Quintero indicó “es un importe que no se ha utilizado porque la obra no se ha hecho y se ha reintegrado a la Diputación. No es que haya perdido la subvención. Eso sería así si se hubiera ejecutado la obra, pero no es el caso”. Tal como incidió el portavoz de Iniciativa por Cabrerizos, Gorka Esparza “el balance es que se ha perdido una subvención y el equipo de Gobierno dice que es por un problema con la CHD que no ha entendido el proyecto, pero a los concejales no se nos ha entregado documentación sobre el proyecto. Si hay un conflicto institucional se puede pelear públicamente o adoptar decisiones judiciales”.

Nuria Solé, portavoz del PSOE argumentó “sorprende lo bien que se han tomado tener que devolver una subvención y la información que ofrecen genera desconfianza. No aportan documentos para saber si el Ayuntamiento ha subsanado lo que pide la CHD”. Desde Cs su portavoz Oscar Bueno contradijo la reflexión del alcalde y señaló “no es un dinero que se haya adelantado a Cabrerizos por parte de la Diputación, es una subvención que se ha devuelto y no sabemos por lo que está contando el equipo de Gobierno si es porque la CHD nos tiene manía. Nos falta documentación”. Otros asuntos que también pasaron por la sesión fueron: los criterios del Consistorio para elegir el tipo del programa mixto de formación y empleo así como las razones por las que no se ha solicitado la subvención para la Feria de la Huerta del municipio.