Temor ante el deterioro del patrimonio provincial que se agrava más allá de la Lista Roja

La asociación Hispania Nostra puso en marcha en 2007 un listado en el que se ponía de manifiesto el mal estado del patrimonio de toda España ya fuera privado o público. Se trata de denunciar el abandono de inmuebles o infraestructuras que forman parte del patrimonio y que datan, en la mayoría de los casos, de siglos atrás.

Sin embargo, no todo el patrimonio en declive está en esa lista, conocida como la Lista Roja, ya que la provincia de Salamanca cuenta con un amplio catálogo de edificaciones que sufren abandono y deterioro pero no se ha denunciado a través de esta lista. Son los olvidados entre los olvidados. Se trata de hospitales, palacios, restos de castillos o ermitas que sufren un notable deterioro. Un pequeño recorrido por las amplias extensiones del Campo Charro pone de manifiesto esa situación con pequeñas ermitas o capillas en estado de ruina o semirruina.

“De Salamanca hay numerosos expedientes pendientes de incluir en la Lista Roja”, explican a LA GACETA fuentes de Hispania Nostra. No ofrecen una cifra y no todas las propuestas presentadas han de ser incluidas. Es el comité científico de la asociación el que se encarga de determinar si cumplen con los requisitos o no. Ha de recoger aquellos elementos del patrimonio histórico español que se encuentren sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores.

Los criterios de inclusión en la Lista se basan, según explican desde la asociación: “en la importancia histórica y arquitectónica del elemento patrimonial en cuestión, en el estado en que encuentra y en el riesgo que recaiga sobre él, considerando sus valores objetivos y los subjetivos que la sociedad le otorgue”.

El hospital de Santo Domingo, en Lagunilla, cuya imagen ilustra esta información es un ejemplo de ello. Propiedad del Obispado de Salamanca, se encuentra sin uso desde hace décadas. Se tapiaron puertas y ventanas pero el Ayuntamiento reclama una intervención que evite un mayor deterioro y, de paso, dé un servicio al municipio. No está en la Lista.