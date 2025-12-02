Solo quedan 41 habitantes: el pueblo salmantino que más población perdió en 2025 Sanchón de la Sagrada registra el mayor aumento porcentual de la provincia, mientras que Ciudad Rodrigo encabeza el ránking absoluto de habitantes perdidos durante el último año

Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al 1 de enero de 2025, ponen de manifiesto la persistente despoblación que afecta a gran parte de la provincia de Salamanca. Entre los 361 municipios, dos localidades destacan por sus retrocesos demográfico: Sanchón de la Sagrada y Ciudad Rodrigo. Aunque sus situaciones se reflejan de maneras diferentes, ambos casos ilustran la dificultad que tienen muchos pueblos para mantener su población.

El mayor descenso porcentual

En términos relativos, Sanchón de la Sagrada se lleva la peor parte. La localidad perdió un 19,61% de su población, pasando de 51 a apenas 41 habitantes en un solo año. Esta reducción convierte a este pequeño municipio en uno de los más afectados por la despoblación a nivel porcentual en toda la provincia.

El caso de Sanchón de la Sagrada pone de relieve cómo, en los pueblos de menor tamaño, la pérdida de unos pocos vecinos supone un impacto demográfico enorme. La localidad afronta ahora un reto doble: mantener servicios básicos y garantizar la continuidad de su población frente a un censo que se reduce año tras año.

El líder en pérdida absoluta

Por su parte, Ciudad Rodrigo encabeza la lista de municipios que más habitantes han perdido en términos absolutos. Con 88 vecinos menos, la histórica villa fronteriza refleja cómo incluso localidades de tamaño medio pueden experimentar descensos en su padrón.

Aunque el impacto porcentual no es tan dramático como en Sanchón de la Sagrada, la reducción absoluta pone de relieve un fenómeno similar: la migración hacia áreas urbanas y la falta de relevo generacional continúan vaciando muchos pueblos salmantinos.

La despoblación sigue marcando la provincia

A nivel global, la provincia de Salamanca suma 328.446 habitantes, 894 más que el año anterior, lo que supone un crecimiento del 0,27%. Sin embargo, esta cifra positiva esconde una realidad desigual: dos de cada tres municipios (230 localidades) han perdido población, mientras que 105 han ganado habitantes y otros 27 se mantienen estables.

El contraste entre los municipios del alfoz —como Santa Marta de Tormes o Carbajosa de la Sagrada, que ganan población— y los pueblos rurales más pequeños, como Sanchón de la Sagrada, evidencia la brecha que existe entre áreas urbanas y rurales.